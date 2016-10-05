 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هشام بهلول يطالب بعدم مقاطعة الانتخابات وسيصوت لهذا الحزب | ثقافة و فنون

هشام بهلول يطالب بعدم مقاطعة الانتخابات وسيصوت لهذا الحزب

خطير.. انفجار هاتف نقال في وجه صاحبه و الأخير ينقل إلى غرفة العمليات بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير.. انفجار هاتف نقال في وجه صاحبه و الأخير ينقل إلى غرفة العمليات بالبيضاء

بالصور..أول ضحايا القنبولبالدار البيضاء.. هذا ما وقع لشاب على مستوى عينيه بالبرنوصي | حوادث و حقوق

بالصور..أول ضحايا ''القنبول''بالدار البيضاء.. هذا ما وقع لشاب على مستوى عينيه بالبرنوصي

بالصور.. أستاذة بمدرسة إبتدائية تعنف تلميذة بالصويرة | مجتمع

بالصور.. أستاذة بمدرسة إبتدائية تعنف تلميذة بالصويرة

الفلسطيني عز الدين شلح لـشوف تيفي: لماذا لم يوصل الوزير الخلفي الأغنية التي تتغنى بالملك محمد السادس إلى الديوان الملكي | بوليتيك

الفلسطيني عز الدين شلح لـ''شوف تيفي'': لماذا لم يوصل الوزير الخلفي الأغنية التي تتغنى بالملك محمد

بالصور.. طاكسي كبير يتعرض لحادثة سير خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. '' طاكسي كبير'' يتعرض لحادثة سير خطيرة بالبيضاء

بن كيران :عمدة فاس إسمه مولاي إدريس الثالث | بوليتيك

بن كيران :عمدة فاس إسمه مولاي إدريس ''الثالث''

بالفيديو.. هذه تفاصيل انقاذ هشام ملولي لوفد صيني من عملية كريساج وسط فاس | حوادث و حقوق

بالفيديو.. هذه تفاصيل انقاذ هشام ملولي لوفد صيني من عملية كريساج وسط فاس

لأول مرة شاهد سعد لمجرد يتكلم بالفرنسية(فيديو من فرنسا) | ثقافة و فنون

لأول مرة شاهد سعد لمجرد يتكلم بالفرنسية(فيديو من فرنسا)

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

بالصور.. أستاذة بمدرسة إبتدائية تعنف تلميذة بالصويرة
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 22:50 بالصور.. أستاذة بمدرسة إبتدائية تعنف تلميذة بالصويرة | مجتمع
بالصور.. أستاذة بمدرسة إبتدائية تعنف تلميذة بالصويرة
تعرضت تلميذة تبلغ من العمر سبع سنوات إلى الضرب المبرح من طرف أستاذتها تسببت لها في عدة كدمات وإصابات على مستوى الوجه و الظهر بالإضافة إلى تعرضها إلى الشتم، الشيئ الذي دفع الطفلة إلى القيام بشهادة

شوف تيفي

تعرضت تلميذة تبلغ من العمر سبع سنوات إلى الضرب المبرح من طرف أستاذتها تسببت لها في عدة كدمات وإصابات على مستوى الوجه و الظهر بالإضافة إلى تعرضها إلى الشتم، الشيئ الذي دفع الطفلة إلى القيام بشهادة طبية حددت مدة عجزها في ثمانية أيام.

وبهذا الخصوص، وحسب مصادر محلية فإن أب التلميذة صرح أن ابنته وبسبب التعنيف الجسدي واللفظي الذي تعرضت له أثر على حالتها النفسية.

كما أضاف أنه سيلجأ إلى القضاء من أجل رد اعتبار ابنتنه التي تعرضت للضرب والسب والشتم والطرد بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الأستاذة باعتبار أن المؤسسة تعتبر فضاءا للتربية والتعليم وليس فضاءا للتعذيب.

 وللإشارة فإن هذا النوع من التعنيف ليس هو الأول في المغرب بحيث سبق وأن تعرض طفل للإعتداء من طرف معلمته بعدما حلقت شعره بدون سبب.

  أستاذة بمدرسة إبتدائية تعنف تلميذة بالصويرة أستاذة بمدرسة إبتدائية تعنف تلميذة بالصويرة



 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أستاذة مدرسة إبتدائية تعنيف تلميذة الصويرة تعنيف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

اختصاصي في الأمراض الجنسية: الدمى الجنسية مثل العادة السرية لا ضرر فيها إذا استخدمت من طرف مالكها فقط | مجتمع

اختصاصي في الأمراض الجنسية: الدمى الجنسية مثل العادة السرية لا ضرر فيها إذا استخدمت من طرف مالكها فقط

مثيـــر..دكتور مغربي متخصص في الأمراض الجنسية يطالب بتمكين نزلاء السجون من دمى جنسية | مجتمع

مثيـــر..دكتور مغربي متخصص في الأمراض الجنسية يطالب بتمكين نزلاء السجون من دمى جنسية

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة | مجتمع

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة | مجتمع

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف الصحافة : السكوري يحابي مرشحي الحركة ب20مليارا‎ | شوف الصحافة
منذ 13 دقيقة

شوف الصحافة : السكوري يحابي مرشحي الحركة ب20مليارا‎

أسرار تُنشر لأول مرة عن قصة الرضيعة المختطفة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء | روبورتاج

أسرار تُنشر لأول مرة عن قصة الرضيعة المختطفة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء

خبر اليوم : مفرقعات خطيرة بأسماء غريبة تغزوا الأسواق بمناسبة عاشوراء | خبر اليوم

خبر اليوم : مفرقعات خطيرة بأسماء غريبة تغزوا الأسواق بمناسبة عاشوراء

النشرة الاقتصادية ليوم 05 أكتوبر 2016 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية ليوم 05 أكتوبر 2016

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هشام بهلول يطالب بعدم مقاطعة الانتخابات وسيصوت لهذا الحزب | ثقافة و فنون
منذ 22 دقيقة

هشام بهلول يطالب بعدم مقاطعة الانتخابات وسيصوت لهذا الحزب

خطير.. انفجار هاتف نقال في وجه صاحبه و الأخير ينقل إلى غرفة العمليات بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير.. انفجار هاتف نقال في وجه صاحبه و الأخير ينقل إلى غرفة العمليات بالبيضاء

بالصور..أول ضحايا القنبولبالدار البيضاء.. هذا ما وقع لشاب على مستوى عينيه بالبرنوصي | حوادث و حقوق

بالصور..أول ضحايا ''القنبول''بالدار البيضاء.. هذا ما وقع لشاب على مستوى عينيه بالبرنوصي

بالصور.. أستاذة بمدرسة إبتدائية تعنف تلميذة بالصويرة | مجتمع

بالصور.. أستاذة بمدرسة إبتدائية تعنف تلميذة بالصويرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.