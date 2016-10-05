بالصور.. أستاذة بمدرسة إبتدائية تعنف تلميذة بالصويرة

تعرضت تلميذة تبلغ من العمر سبع سنوات إلى الضرب المبرح من طرف أستاذتها تسببت لها في عدة كدمات وإصابات على مستوى الوجه و الظهر بالإضافة إلى تعرضها إلى الشتم، الشيئ الذي دفع الطفلة إلى القيام بشهادة

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تعرضت تلميذة تبلغ من العمر سبع سنوات إلى الضرب المبرح من طرف أستاذتها تسببت لها في عدة كدمات وإصابات على مستوى الوجه و الظهر بالإضافة إلى تعرضها إلى الشتم، الشيئ الذي دفع الطفلة إلى القيام بشهادة طبية حددت مدة عجزها في ثمانية أيام.

وبهذا الخصوص، وحسب مصادر محلية فإن أب التلميذة صرح أن ابنته وبسبب التعنيف الجسدي واللفظي الذي تعرضت له أثر على حالتها النفسية.

كما أضاف أنه سيلجأ إلى القضاء من أجل رد اعتبار ابنتنه التي تعرضت للضرب والسب والشتم والطرد بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الأستاذة باعتبار أن المؤسسة تعتبر فضاءا للتربية والتعليم وليس فضاءا للتعذيب.

وللإشارة فإن هذا النوع من التعنيف ليس هو الأول في المغرب بحيث سبق وأن تعرض طفل للإعتداء من طرف معلمته بعدما حلقت شعره بدون سبب.





