الفلسطيني عز الدين شلح لـ''شوف تيفي'': لماذا لم يوصل الوزير الخلفي الأغنية التي تتغنى بالملك محمد السادس إلى الديوان الملكي

مباشرة بعد نشر ''شوف تيفي'' لخبر بعنوان ''وزير الاتصال الخلفي يقرصن أغنية فلسطينية موجهة للملك محمد االسادس وتحويلها إلى أغنية للبيجيدي تذاع في حملته الانتخابية''، كان ل''شوف تيفي'' اتصالا بوزير الاتصال

شوف تيفي



مباشرة بعد نشر "شوف تيفي" لخبر بعنوان "وزير الاتصال الخلفي يقرصن أغنية فلسطينية موجهة للملك محمد االسادس وتحويلها إلى أغنية للبيجيدي تذاع في حملته الانتخابية"، كان ل"شوف تيفي" اتصالا بوزير الاتصال مصطفى الخلفي لأخذ رأيه في موضوع الأغنية، وكذا لقائه بمحمد البدري الذي قال إنه توسط لفلسطيني لدى الوزير من أجل أن يصور أغنية (فيديو كليب) بالمغرب تتغني بالملك محمد السادس بعد أن تم تسجيلها بالصوت فقط، فكان أن نفى الوزير مصطفى الخلفي نفيا قاطعا أن يكون قد تم قرصنة الأغنية، موضحا في الوقت نفسه، أن هذه الأغنية موضوع الاتهام، أطلقها حزب العدالة والتنمية خلال حملته الانتخابية الممهدة للانتخابات المحلية لسنة 2015، وتحديدا في 23 غشت من السنة ذاتها. قبل أن يؤكد على أن هذه الأغنية مسجلة في موقع يوتوب بتاريخ غشت 2015، ما يعني حسب الوزير أن الأغنية تم إطلاقها خلال السنة الماضية، وليس في سنة 2016. وزاد الوزير في معرض حديثه، إنه إلى حدود الآن لم يتذكر هل التقى البدري فعلا في مكتبه..

وفي اتصالنا بمحمد البدري، فاعل في المجال الثقافي والفني، وكان صلة وصل بين وزير الاتصال وصاحب الأغنية عز الدين شلح، رئيس "الرابطة الفلسطينية المغربية الثقافية لنصرة جلالة الملك محمد السادس للقدس"، قال البدري، إنه التقى فعلا بوزير الاتصال مصطفى الخلفي بناء على موعد سابق، وسلمه مراسلة الفلسطينيين الحاملة لتاريخ 1 يوليوز 2015 وشريط الأغنية التي تتغنى بالملك محمد السادس، كما قال له "لقد حملني الإخوة الفلسطينيين هذه الأمانة"، ليرحب الوزير بالفكرة، إلى درجة أنه عانقه، وطلب من كتابته في الوزارة أن تأخذ رقمه للاتصال به لاحقا، يقول البدري، قبل أن يضيف، أن الوزير لم يتصل به منذ ذلك الحين، ليفاجأ قبل ثلاثة أيام بإذاعة أغنية بنفس لحن الأغنية التي أعدها الفلسطينيين حول الملك محمد السادس، بالإذاعة الوطنية، قبل بت فقرة خاصة ببرنامج حزب االعدالة والتنمية في إطار الحملة الانتخابية.

من جهة أخرى، ربطت "شوف تيفي" اتصالا بالفلسطيني عز الدين شلح، رئيس "الرابطة الفلسطينية المغربية الثقافية لنصرة جلالة الملك محمد السادس للقدس"، وصاحب الأغنية حول الملك، لأخذ وجهة نظره في الموضوع، فأكد أنه بعث مراسلة مصحوبة بشريط الأغنية لوزير الاتصال مصطفى الخلفي عبر محمد البدري.

وقال شلح "إن الهدف أساسا من هذه الأغنية، هو أن تُهدى لجلالة الملك، فهو (أي الوزير) يعرف شغله جيدا، وقد لجأنا إليه بصفته وزير الاتصال، وهذا كان اقتراحا من البدري، حيث كنا نود أن نعمل مع وزير الثقافة"، وأشار شلح، إلى أن اختيار وزير الاتصال جاء لأن بإمكانه أن يوصل الأغنية للملك، أو يقوم بإنتاجها، أو أن يعمل أي شيء من أجلها.. لكن لم يتم أي شيء".

وقال شلح عن الأغنية، إن الوزير "لم يوصلها إلى االملك أو الديوان الملكي، ولم يتم إنتاج الأغنية، في حين إنها أغنية مهداة إلى جلالة الملك، يعني نحن كفلسطينيين نحب الملك، وكانت رغبتنا فعلا أن وزير الاتصال، بحكم أننا لجأنا إليه أن يقف إلى جانبنا وأن يقوم بمساعدتنا لإنتاج الأغنية، لكنه لم يحرك ساكنا". وزاد شالح قائلا، إن الخلفي لم يترجم طموح الرابطة الفلسطينية االمغربية التي سعت واجتهدت في إنتاج الأغنية ككلمات وكلحن وكتسجيل بالصوت، "لقد تعبنا على هذه الأغنية حتى نقدمها هدية إلى الملك، لكن فوجئنا بأن الوزير لم يفعل أي شيء".

السؤال المطروح، والذي تردد على لسان شلح، هو لماذا لم يوصل الوزير مصطفى الخلفي أغنية الرابطة الفلسطينية المغربية إلى الديوان الملكي؟ ولماذا لم يحرك ساكنا، رغم أن هذه الأغنية الرائعة، لحنا وكلمات تترجم حب الفلسطينيين للملك محمد االسادس؟