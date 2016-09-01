 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هشام بهلول يطالب بعدم مقاطعة الانتخابات وسيصوت لهذا الحزب | ثقافة و فنون

هشام بهلول يطالب بعدم مقاطعة الانتخابات وسيصوت لهذا الحزب

خطير.. انفجار هاتف نقال في وجه صاحبه و الأخير ينقل إلى غرفة العمليات بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير.. انفجار هاتف نقال في وجه صاحبه و الأخير ينقل إلى غرفة العمليات بالبيضاء

بالصور..أول ضحايا القنبولبالدار البيضاء.. هذا ما وقع لشاب على مستوى عينيه بالبرنوصي | حوادث و حقوق

بالصور..أول ضحايا ''القنبول''بالدار البيضاء.. هذا ما وقع لشاب على مستوى عينيه بالبرنوصي

بالصور.. أستاذة بمدرسة إبتدائية تعنف تلميذة بالصويرة | مجتمع

بالصور.. أستاذة بمدرسة إبتدائية تعنف تلميذة بالصويرة

الفلسطيني عز الدين شلح لـشوف تيفي: لماذا لم يوصل الوزير الخلفي الأغنية التي تتغنى بالملك محمد السادس إلى الديوان الملكي | بوليتيك

الفلسطيني عز الدين شلح لـ''شوف تيفي'': لماذا لم يوصل الوزير الخلفي الأغنية التي تتغنى بالملك محمد

بالصور.. طاكسي كبير يتعرض لحادثة سير خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. '' طاكسي كبير'' يتعرض لحادثة سير خطيرة بالبيضاء

بن كيران :عمدة فاس إسمه مولاي إدريس الثالث | بوليتيك

بن كيران :عمدة فاس إسمه مولاي إدريس ''الثالث''

بالفيديو.. هذه تفاصيل انقاذ هشام ملولي لوفد صيني من عملية كريساج وسط فاس | حوادث و حقوق

بالفيديو.. هذه تفاصيل انقاذ هشام ملولي لوفد صيني من عملية كريساج وسط فاس

لأول مرة شاهد سعد لمجرد يتكلم بالفرنسية(فيديو من فرنسا) | ثقافة و فنون

لأول مرة شاهد سعد لمجرد يتكلم بالفرنسية(فيديو من فرنسا)

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

الفلسطيني عز الدين شلح لـ''شوف تيفي'': لماذا لم يوصل الوزير الخلفي الأغنية التي تتغنى بالملك محمد السادس إلى الديوان الملكي
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 22:25 الفلسطيني عز الدين شلح لـشوف تيفي: لماذا لم يوصل الوزير الخلفي الأغنية التي تتغنى بالملك محمد السادس إلى الديوان الملكي | بوليتيك
الفلسطيني عز الدين شلح لـ''شوف تيفي'': لماذا لم يوصل الوزير الخلفي الأغنية التي تتغنى بالملك محمد السادس إلى الديوان الملكي
مباشرة بعد نشر ''شوف تيفي'' لخبر بعنوان ''وزير الاتصال الخلفي يقرصن أغنية فلسطينية موجهة للملك محمد االسادس وتحويلها إلى أغنية للبيجيدي تذاع في حملته الانتخابية''، كان ل''شوف تيفي'' اتصالا بوزير الاتصال

شوف تيفي

مباشرة بعد نشر "شوف تيفي" لخبر بعنوان "وزير الاتصال الخلفي يقرصن أغنية فلسطينية موجهة للملك محمد االسادس وتحويلها إلى أغنية للبيجيدي تذاع في حملته الانتخابية"، كان ل"شوف تيفي" اتصالا بوزير الاتصال مصطفى الخلفي لأخذ رأيه في موضوع الأغنية، وكذا لقائه بمحمد البدري الذي قال إنه توسط لفلسطيني لدى الوزير من أجل أن يصور أغنية (فيديو كليب) بالمغرب تتغني بالملك محمد السادس بعد أن تم تسجيلها بالصوت فقط، فكان أن نفى الوزير مصطفى الخلفي نفيا قاطعا أن يكون قد تم قرصنة الأغنية، موضحا في الوقت نفسه، أن هذه الأغنية موضوع الاتهام، أطلقها حزب العدالة والتنمية خلال حملته الانتخابية الممهدة للانتخابات المحلية لسنة 2015، وتحديدا في 23 غشت من السنة ذاتها. قبل أن يؤكد على أن هذه الأغنية مسجلة في موقع يوتوب بتاريخ غشت 2015، ما يعني حسب الوزير أن الأغنية تم إطلاقها خلال السنة الماضية، وليس في سنة 2016. وزاد الوزير في معرض حديثه، إنه إلى حدود الآن لم يتذكر هل التقى البدري فعلا في مكتبه..
وفي اتصالنا بمحمد البدري، فاعل في المجال الثقافي والفني، وكان صلة وصل بين وزير الاتصال وصاحب الأغنية عز الدين شلح، رئيس "الرابطة الفلسطينية المغربية الثقافية لنصرة جلالة الملك محمد السادس للقدس"، قال البدري، إنه التقى فعلا بوزير الاتصال مصطفى الخلفي بناء على موعد سابق، وسلمه مراسلة الفلسطينيين الحاملة لتاريخ 1 يوليوز 2015 وشريط الأغنية التي تتغنى بالملك محمد السادس، كما قال له "لقد حملني الإخوة الفلسطينيين هذه الأمانة"، ليرحب الوزير بالفكرة، إلى درجة أنه عانقه، وطلب من كتابته في الوزارة أن تأخذ رقمه للاتصال به لاحقا، يقول البدري، قبل أن يضيف، أن الوزير لم يتصل به منذ ذلك الحين، ليفاجأ قبل ثلاثة أيام بإذاعة أغنية بنفس لحن الأغنية التي أعدها الفلسطينيين حول الملك محمد السادس، بالإذاعة الوطنية، قبل بت فقرة خاصة ببرنامج حزب االعدالة والتنمية في إطار الحملة الانتخابية.
من جهة أخرى، ربطت "شوف تيفي" اتصالا بالفلسطيني عز الدين شلح، رئيس "الرابطة الفلسطينية المغربية الثقافية لنصرة جلالة الملك محمد السادس للقدس"، وصاحب الأغنية حول الملك، لأخذ وجهة نظره في الموضوع، فأكد أنه بعث مراسلة مصحوبة بشريط الأغنية لوزير الاتصال مصطفى الخلفي عبر محمد البدري.
وقال شلح "إن الهدف أساسا من هذه الأغنية، هو أن تُهدى لجلالة الملك، فهو (أي الوزير) يعرف شغله جيدا، وقد لجأنا إليه بصفته وزير الاتصال، وهذا كان اقتراحا من البدري، حيث كنا نود أن نعمل مع وزير الثقافة"، وأشار شلح، إلى أن اختيار وزير الاتصال جاء لأن بإمكانه أن يوصل الأغنية للملك، أو يقوم بإنتاجها، أو أن يعمل أي شيء من أجلها.. لكن لم يتم أي شيء".
وقال شلح عن الأغنية، إن الوزير "لم يوصلها إلى االملك أو الديوان الملكي، ولم يتم إنتاج الأغنية، في حين إنها أغنية مهداة إلى جلالة الملك، يعني نحن كفلسطينيين نحب الملك، وكانت رغبتنا فعلا أن وزير الاتصال، بحكم أننا لجأنا إليه أن يقف إلى جانبنا وأن يقوم بمساعدتنا لإنتاج الأغنية، لكنه لم يحرك ساكنا". وزاد شالح قائلا، إن الخلفي لم يترجم طموح الرابطة الفلسطينية االمغربية التي سعت واجتهدت في إنتاج الأغنية ككلمات وكلحن وكتسجيل بالصوت، "لقد تعبنا على هذه الأغنية حتى نقدمها هدية إلى الملك، لكن فوجئنا بأن الوزير لم يفعل أي شيء".
السؤال المطروح، والذي تردد على لسان شلح، هو لماذا لم يوصل الوزير مصطفى الخلفي أغنية الرابطة الفلسطينية المغربية إلى الديوان الملكي؟ ولماذا لم يحرك ساكنا، رغم أن هذه الأغنية الرائعة، لحنا وكلمات تترجم حب الفلسطينيين للملك محمد االسادس؟

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الفلسطيني عز الدين شلح لـشوف تيفي: لماذا لم يوصل الوزير الخلفي الأغنية التي تتغنى بالملك محمد السادس إلى الديوان الملكي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بن كيران :عمدة فاس إسمه مولاي إدريس الثالث | بوليتيك

بن كيران :عمدة فاس إسمه مولاي إدريس ''الثالث''

بالفيديو..من قلب الصحراء المغربية.. الداودية تدعم هذا الحزب في الانتخابات التشريعية لـ7أكتوبر | بوليتيك

بالفيديو..من قلب الصحراء المغربية.. الداودية تدعم هذا الحزب في الانتخابات التشريعية لـ7أكتوبر

بن كيران : هناك مسؤولين يطمعون في البابيجينيك ديال المرحاض | بوليتيك

بن كيران : هناك مسؤولين يطمعون في ''البابيجينيك'' ديال المرحاض

عاجل وهام.. عطلة للتلاميذ بمناسبة الانتخابات التشريعية.. وهذه مدتها | بوليتيك

عاجل وهام.. عطلة للتلاميذ بمناسبة الانتخابات التشريعية.. وهذه مدتها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف الصحافة : السكوري يحابي مرشحي الحركة ب20مليارا‎ | شوف الصحافة
منذ 13 دقيقة

شوف الصحافة : السكوري يحابي مرشحي الحركة ب20مليارا‎

أسرار تُنشر لأول مرة عن قصة الرضيعة المختطفة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء | روبورتاج

أسرار تُنشر لأول مرة عن قصة الرضيعة المختطفة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء

خبر اليوم : مفرقعات خطيرة بأسماء غريبة تغزوا الأسواق بمناسبة عاشوراء | خبر اليوم

خبر اليوم : مفرقعات خطيرة بأسماء غريبة تغزوا الأسواق بمناسبة عاشوراء

النشرة الاقتصادية ليوم 05 أكتوبر 2016 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية ليوم 05 أكتوبر 2016

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هشام بهلول يطالب بعدم مقاطعة الانتخابات وسيصوت لهذا الحزب | ثقافة و فنون
منذ 22 دقيقة

هشام بهلول يطالب بعدم مقاطعة الانتخابات وسيصوت لهذا الحزب

خطير.. انفجار هاتف نقال في وجه صاحبه و الأخير ينقل إلى غرفة العمليات بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير.. انفجار هاتف نقال في وجه صاحبه و الأخير ينقل إلى غرفة العمليات بالبيضاء

بالصور..أول ضحايا القنبولبالدار البيضاء.. هذا ما وقع لشاب على مستوى عينيه بالبرنوصي | حوادث و حقوق

بالصور..أول ضحايا ''القنبول''بالدار البيضاء.. هذا ما وقع لشاب على مستوى عينيه بالبرنوصي

بالصور.. أستاذة بمدرسة إبتدائية تعنف تلميذة بالصويرة | مجتمع

بالصور.. أستاذة بمدرسة إبتدائية تعنف تلميذة بالصويرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.