بالصور.. '' طاكسي كبير'' يتعرض لحادثة سير خطيرة بالبيضاء

علمت شوف تيفي أن سيارة أجرة كبيرة تعرض مساء اليوم الأربعاء لحادثة سير خطير بعدما كان متجها من محطة الهراويين إلى سيدي عثمان.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن سيارة أجرة كبيرة تعرض مساء اليوم الأربعاء لحادثة سير خطير بعدما كان متجها من محطة الهراويين إلى سيدي عثمان.

وفي التفاصيل وحسب موفد شوف تيفي من عين المكان فإن الحادثة الخطيرة وقعت على بعد أمتار من محطة الهراويين، حيث قامت سيارة أخرى رباعية الدفع بالاصطدام مع " الطاكسي " ليقوم الأخير بالإنحراف على الطريق بسبب السرعة التي أدت إلى انقلاب سيارة الأجرة الكبيرة.

الحادث تسبب في جروح متفاوتة الخطورة للركاب الشيئ الذي استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي عثمان من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في حين تم نقل الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات بليغة إلى مصحة خاصة .





