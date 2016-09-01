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بن كيران :عمدة فاس إسمه مولاي إدريس ''الثالث''
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 21:51 بن كيران :عمدة فاس إسمه مولاي إدريس الثالث | بوليتيك
بن كيران :عمدة فاس إسمه مولاي إدريس ''الثالث''
قال عبد الإله بن كيران في مهرجانه الخطابي بمدينة فاس المنعقد في هذه الأثناء، أن سكان مدينة فاس يطلقون إسم مولاي إدريس الثالث ''إلا بغاو يضحكوا شوية مع العمدة الأزمي''.

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قال عبد الإله بن كيران في مهرجانه الخطابي بمدينة فاس المنعقد في هذه الأثناء، أن سكان مدينة فاس يطلقون إسم مولاي إدريس الثالث "إلا بغاو يضحكوا شوية مع العمدة الأزمي".

وأضاف بن كيران أن "أهل فاس راقيين جدا"، حيث أنهم لن يقبلون بالمال مقابلا، لأصواتهم، شاكرا أهل فاس على تصويتهم الذي وصفه بالكثيف في الإنتخابات الجزئية والمحلية لسنة 2015.
وخلقت سيدة، الحدث في المهرجان الخطابي لبن كيران، حيث أصرت على محادثته بشكل فوري أثناء إلقائه للكلمة ما دفع ببن كيران إلى مطالبة سائقه ومرافقه "فريد " إلى أخذ رقم هاتفها متوعدا بالإتصال بها مباشرة في وقت لاحق.
وخاطب بن كيران الجماهير الحاضرة لمهرجانه الخطابي مطالبا إياها بإعادة التصويت عليه بشكل كثيف في الإنتخابات التشريعية المقبلة، متسائلا عن الأسباب التي دفعت ميلودي موخاريق ونقابته إلى التصويت عقابيا على حزب العدالة والتنمية.

 

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بن كيران المهرجان الخطابي المحادثة الإنتخابات فاس شوف تيفي

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