بالفيديو.. هذه تفاصيل انقاذ هشام ملولي لوفد صيني من عملية كريساج وسط فاس

قام الشرطي المغربي هشام ملولي بإطاحة مجرمين مصنفين على مستوى فاس في العديد من الملفات كالضرب والجرح والسرقة الوصوفة بواسطة السلاح الأبيض،لحظة اعتدائهما على وفد صيني بحي واد فاس.

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قام الشرطي المغربي هشام ملولي بإطاحة مجرمين مصنفين على مستوى فاس في العديد من الملفات كالضرب والجرح والسرقة الوصوفة بواسطة السلاح الأبيض،لحظة اعتدائهما على وفد صيني بحي واد فاس.

وحسب مصادر محلية فإن الوفد الصيني كان بصدد مغادرة أحد الفنادق بالمدينة العتيقة، قبل أن يقوما شابين عشرينيين بتهديدهم بواسطة السلاح الأبيض وهما على دراجة نارية سوداء اللون.

وحسب ذات المصادر فإن اللصين لم يتمكنا من سرقة هاتف إحدى الصينيات بفضل حضور هشام ملولي الذي أوقفهم في اتجاه طريق مكناس على مستوى حي واد فاس.



الموقوفان قاما بتهديد هشام ملولي بسلاحه الأبيض إلا أن الأخير واجههما بكل شجاعة وقوة رغم عدم توفره على سلاح وظيفي، ليتمكن من القبض عليهما وبحوزتهما السيف.