حضيو ولادكم..شخص يروج مخدر المعجون أمام المؤسسات الثانوية بحي البرنوصي في البيضاء

تمكنت المصالح الأمنية بحي البرنوصي بالبيضاء، في إطار محاربة كل مظاهر الانحراف والإجرام بمحيط المؤسسات التعليمية، من إيقاف شخص على مستوى أحد الثانويات بأناسي وهو يقوم بترويج مادة المعجون.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بحي البرنوصي بالبيضاء، في إطار محاربة كل مظاهر الانحراف والإجرام بمحيط المؤسسات التعليمية، من إيقاف شخص على مستوى أحد الثانويات بأناسي وهو يقوم بترويج مادة المعجون.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' فقد ضبط بحوزة المعني بالأمر كمية من مادة المعجون، وهاتفان نقالان، وكذا مبلغ مالي قدره 460 درهما متحصلة من عملية البيع.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية أحالت المعني بالأمر على العدالة من أجل المنسوب إليه.





