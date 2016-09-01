بالفيديو..من قلب الصحراء المغربية.. الداودية تدعم هذا الحزب في الانتخابات التشريعية لـ7أكتوبر

عبرت سلطانة الأغنية الشعبية زينة الداودية خلال تواجدها بمدينة بوجدور، عن إعجابها الكبير بحزب الاستقلال، وطالبت ساكنة المدينة الصحراوية بتقديم الدعم لحزب الميزان ووكيلة اللائحة الوطنية للحزب في

"شوف تيفي"



عبرت سلطانة الأغنية الشعبية زينة الداودية خلال تواجدها بمدينة بوجدور، عن إعجابها الكبير بحزب الاستقلال، وطالبت ساكنة المدينة الصحراوية بتقديم الدعم لحزب الميزان ووكيلة اللائحة الوطنية للحزب في الانتخابات التشريعية.



وأوضحت الداودية في تصريح لها في فيدو تم تدوله بمواقع التواصل الاجتماعي، بأنها لا تنتمي لأي حزب بالمغرب، لكنها تتمنى أن تتمكن صديقتها وكيلة اللائحة الوطنية لحزب الاستقلال من الحصول على دعم ساكنة مدينة بوجدور.



وأكدت الداودية بالمناسبة ،حبها لمدينة بوجدور التي حلت بها للمرة الثانية، لزيارة صديقتها وتقديم الدعم لها في الانتخابات.





