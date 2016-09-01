بن كيران : هناك مسؤولين يطمعون في ''البابيجينيك'' ديال المرحاض

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قال عبد الإله بن كيران في مهرجانه الخطابي بمدينة فاس المنعقد في هذه الأثناء،أن هناك مسؤولين في الإدارات يأخذون كل شيئ، حتى "البابيجينيك اللي في المرحاض بغا يديو كل شي".
وأوضح بن كيران أنه لم يجرؤ أحد على عرض أموال عليه طيلة عمله كرئيس الحكومة، وأنه مستعد لفتح منزله وحساباته البنكية للتأكد من براءة ذمته المالية.
وطالب بن كيران، الحاضرين إلى الإتصال بأقاربهم ومعارفهم مصرحا " إلى بغيتو ولاية ثانية خاصكم تخسروا تلفون على إصحابكم ومعارفكم تقولو ليهم يصوتوا اعلى العدالة والتنمية نهار الجمعة".
وأعاد بن كيران إلى لازمته المعهودة، حول التحكم والتماسيح والعفاريث، موضحا أن "التحكم غير موجود لكنه يشبه التماسيح الموجودة في الماء والعفاريت الموجودة في الديور المهجورة".
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