عاجل وهام.. عطلة للتلاميذ بمناسبة الانتخابات التشريعية.. وهذه مدتها

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن الدراسة ستتوقف في بعض المؤسسات التعليمية عشية يوم غد الخميس ويوم الجمعة، على أن تستأنف يوم السبت.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن إغلاق هذه المؤسسات جاء نظرا لاستعمال هذه المؤسسات كمراكز للتصويت بمناسبة الانتخابات التشريعية التي ستشهدها المملكة المغربية بعد غد الجمعة.
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