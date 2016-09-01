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مثيـــر..دكتور مغربي متخصص في الأمراض الجنسية يطالب بتمكين نزلاء السجون من دمى جنسية
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 19:19 مثيـــر..دكتور مغربي متخصص في الأمراض الجنسية يطالب بتمكين نزلاء السجون من دمى جنسية | مجتمع
مثيـــر..دكتور مغربي متخصص في الأمراض الجنسية يطالب بتمكين نزلاء السجون من دمى جنسية
كشف الدكتور محمد نبيه الاختصاصي في أمراض النساء والتوليد والأمراض الجنسية بأن الدمية الجنسية يمكن أن تكون حلا مناسبا بالنسبة للمرضى بالتوحد، والمستكشفين الجدد للجنس، والسجناء الذين يصبحون

"شوف تيفي"


كشف الدكتور محمد نبيه الاختصاصي في أمراض النساء والتوليد والأمراض الجنسية بأن الدمية الجنسية يمكن أن تكون حلا مناسبا بالنسبة للمرضى بالتوحد، والمستكشفين الجدد للجنس، والسجناء الذين يصبحون عدوانيين جدا، إذا لم يفرغوا المكبوتات الجنسية، موضحا بأن وجود الدمية داخل السجن يمكن أن يحل عدة مشاكل جنسية، وذلك حسب تصريح خص به أسبوعية المشعل في عددها الجديد.

وأوضح نبيه بخصوص الأضرار الصحية للدمى الجنسية، أن الممارس الجنس مع الدمى، إذا التزم بكتيب الاستعمال والإرشادات الخاصة بالدمية فإنه لا يصاب بأية أعراض للأمراض جنسية، أما إذا استخدمت الدمية من طرف عدة أشخاص، وكان أحدهم يحمل المرض فإنه ينقله للآخرين، فمهبل الدمية تماما مثل مهبل المرأة ينقل الأمراض.


وقال ذات الدكتور "أنا أنصح باستخدام الدمية من طرف مالكها فقط، كما أنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض جنسية مثل الزهري والسيدا باستخدامها، كي لا ينقلوا الأمراض الجنسية إلى النساء، مع الحرص على عدم السماح لأشخاص آخرين باستخدام تلك الدمية وتنظيف مهبل الدمية الاصطناعية بالمواد المطهرة المنصوص عليها في كتيب الإرشادات.. لان الدمية في جميع الأحوال لا يمكن أن تنقل الأمراض الخطيرة إذا استخدمها مالكها فقط، إلا من بعض الميكروبات العادية الناجمة عن قلة النظافة مثل ستريبتيكوف".

 

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المغرب شوف تيفي أمراض النساء السجن النساء التوليد أسبوعية المشعل

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