نبيل بنعبد الله يرفض الإدلاء بأي تصريح في قضية رفض الملك السلام عليه في مجلس وزاري

حسب مصدر وزاري حضر أشغال المجلس الوزاري الأخير الذي انعقد يوم الاثنين 26 شتنبر 2016 بطنجة، فإن الملك محمد السادس تحاشى السلام على وزير السكنى

شوف تيفي

حسب مصدر وزاري حضر أشغال المجلس الوزاري الأخير الذي انعقد يوم الاثنين 26 شتنبر 2016 بطنجة، فإن الملك محمد السادس تحاشى السلام على وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، كما أكد ذلك موقع فرونكفوني. مما يشير إلى غضبه ملكية من التصريح الذي أدلى به زعيم البيبساويين لإحدى الجرائد ، وأقحم فيه أعضاء من المحيط الملكي في الصراع السياسي، مما اضطر الديوان الملكي إلى إصدار بلاغ توضيحي، يبعد جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة إلى مستشار الملك. وفي اتصال أجرته "شوف تيفي" مع نبيل بنعبد الله بغرض تأكيد الخبر أو نفيه، رفض الإدلاء بأي تصريح بدعوى أنه منهمك في الحملة الانتخابية، ثم أقفل الخط. وهو سلوك غير مسؤول من زعيم حزب ووزير في الحكومة اتجاه السلطة الرابعة، التي تبحث عن الخبر المهني الجاد، قبل الجري وراء الإشاعات ونشر الأكاذيب "بغينا نزيدو لقدام بهاد المهنة، وشكون خلاك..."