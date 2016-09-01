بعد تعرضها للسرقة..كيم كرديشيان تعبرعن خوفها من تسريب صورها الخليعة مع زوجها في هاتفها النقال

بعد عملية السرقة التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان بباريس بحر الأسبوع الجاري، عبرت الأخيرة عن قلقها الكبير من تسريب ونشر المحتويات الإباحية الموجودة على هواتفها الخاصة.

شوف تيفي :

بعد عملية السرقة التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان بباريس بحر الأسبوع الجاري، عبرت الأخيرة عن قلقها الكبير من تسريب ونشر المحتويات الإباحية الموجودة على هواتفها الخاصة.

وحسب تقارير عالمية، فإن هاتف كيم كاردشيان يضم العديد من الصور الخليعة لها ولزوجها المغني كيني ويست، ناهيك عن أرقام الهواتف وغيرها من المعلومات الخاصة عنها و عن حياتها الحميمية.

وأضافت ذات المصادر أن عائلة كارديشيان تخشى من أن تتعرض كيم لمحاولة ابتزاز بسبب هذه الصور، كما تعتزم العائلة تغيير أرقام هواتفهم وكذا إيميلاتهم تجنبا للقرصنة.