بالوثيقة : 11 مرشحا بإسم''البام'' يقاطعون الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري

حصلت ''شوف تيفي'' على بلاغ موجه للرأي العام مُوقع من طرف 11 مرشحا باسم البام للإنتخابات الجماعية لإنشادن إقليم أشتوكة أيت باها ، يعلنون من خلاله مقاطعة الإنتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر 2016.

شوف تيفي

حصلت "شوف تيفي" على بلاغ موجه للرأي العام مُوقع من طرف 11 مرشحا باسم البام للإنتخابات الجماعية لإنشادن إقليم أشتوكة أيت باها ، يعلنون من خلاله مقاطعة الإنتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر 2016.

وعزا المرشحون سبب مقاطعتهم للإنتخابات على بعد 48 ساعة من الإستحقاق التشريعي، إلى "الطريقة التي تدبر بها الحملة الإنتخابية من طرف أحد الأشخاص، ومن يدور في فلكه والذي يمارس شتى أنواع السمسرة والخروج عن أدبيات الحملة الإنتخابية النظيفة ضاربا عرض الحائط القوانين المنظمة للإنتخابات في تحد سافر للسلطات".

ودعا المقاطعون جميع المتعاطفين معهم بعدم التصويت على الحزب، مؤكدين تمسكهم بحزب التراكتور ومطالبين مسؤوليهم بالقطع مع هذه النماذج التي تسيء لسمعة الحزب ومناضليه وقواعده. حسب البلاغ.