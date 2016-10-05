 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد تعرضها للسرقة..كيم كرديشيان تعبرعن خوفها من تسريب صورها الخليعة مع زوجها في هاتفها النقال | ثقافة و فنون

بعد تعرضها للسرقة..كيم كرديشيان تعبرعن خوفها من تسريب صورها الخليعة مع زوجها في هاتفها النقال

بالوثيقة : 11 مرشحا بإسمالبام يقاطعون الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري | بوليتيك

بالوثيقة : 11 مرشحا بإسم''البام'' يقاطعون الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري

عاجل وبالصورة : لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس | بوليتيك

عاجل وبالصورة : لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس

نصاب خطير يحمل مسدسا بلاستيكيا وينتحل صفة شرطي في كازا..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

نصاب خطير يحمل مسدسا بلاستيكيا وينتحل صفة شرطي في كازا..تفاصيل مثيرة

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة | مجتمع

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة | مجتمع

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة

بالصور.. فتاة مغربية تتزوج من رجل أجنبي مسن تثير استغراب الناس | مجتمع

بالصور.. فتاة مغربية تتزوج من رجل أجنبي مسن تثير استغراب الناس

بالصورة.. شاهد اللحظة البطولية للشرطي المغربي خلال مواجهته مقرقب مسلح وإنقاذه لسياح أجانب بساحة مسجد الحسن الثاني | حوادث و حقوق

بالصورة.. شاهد اللحظة البطولية للشرطي المغربي خلال مواجهته مقرقب مسلح وإنقاذه لسياح أجانب بساحة

بالصورة.. ستاتي والهناوات في صورة نادرة ايامات الموستاج | ثقافة و فنون

بالصورة.. ستاتي والهناوات في صورة نادرة ايامات الموستاج

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

بالوثيقة : 11 مرشحا بإسم''البام'' يقاطعون الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 18:09 بالوثيقة : 11 مرشحا بإسمالبام يقاطعون الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري | بوليتيك
بالوثيقة : 11 مرشحا بإسم''البام'' يقاطعون الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري
حصلت ''شوف تيفي'' على بلاغ موجه للرأي العام مُوقع من طرف 11 مرشحا باسم البام للإنتخابات الجماعية لإنشادن إقليم أشتوكة أيت باها ، يعلنون من خلاله مقاطعة الإنتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر 2016.

شوف تيفي

حصلت "شوف تيفي" على بلاغ موجه للرأي العام مُوقع من طرف 11 مرشحا باسم البام للإنتخابات الجماعية لإنشادن إقليم أشتوكة أيت باها ، يعلنون من خلاله مقاطعة الإنتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر 2016.

وعزا المرشحون سبب مقاطعتهم للإنتخابات على بعد 48 ساعة من الإستحقاق التشريعي، إلى "الطريقة التي تدبر بها الحملة الإنتخابية من طرف أحد الأشخاص، ومن يدور في فلكه والذي يمارس شتى أنواع السمسرة والخروج عن أدبيات الحملة الإنتخابية النظيفة ضاربا عرض الحائط القوانين المنظمة للإنتخابات في تحد سافر للسلطات".

ودعا المقاطعون جميع المتعاطفين معهم بعدم التصويت على الحزب، مؤكدين تمسكهم بحزب التراكتور ومطالبين مسؤوليهم بالقطع مع هذه النماذج التي تسيء لسمعة الحزب ومناضليه وقواعده. حسب البلاغ.

11 مرشحا بإسم''البام'' يقاطعون الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مستشار الجماعة المقاطعة الإنتخابات البام إنشادن شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصورة : لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس | بوليتيك

عاجل وبالصورة : لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس

بالفيديو.. حزب الاستقلال يبدع في وصلات تفاعلية مع الشعب | بوليتيك

بالفيديو.. حزب الاستقلال يبدع في وصلات تفاعلية مع الشعب

محمد يتيم يكشف حقيقة علاقته بزميلته في الحزب نزهة الوافي | بوليتيك

''محمد يتيم'' يكشف حقيقة علاقته بزميلته في الحزب ''نزهة الوافي''

وصيف مرشح حزب الإستقلال بسلا يتعرض لإعتداء شنيع | بوليتيك

وصيف مرشح حزب الإستقلال بسلا يتعرض لإعتداء ''شنيع''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حوار طريف بين بنكيران ومواطنين في طريق فاس | زووم
منذ 35 دقيقة

حوار طريف بين بنكيران ومواطنين في طريق فاس

سكان زنقة العرعار بالبيضاء فرحانين من بعدما شدو البوليس يهودي كيتاجر فالماحيا | بــووز

سكان زنقة ''العرعار'' بالبيضاء فرحانين من بعدما ''شدو'' البوليس يهودي كيتاجر فالماحيا

بالفيديو.. فنانة مغربية مع المونيكات | زووم

بالفيديو.. فنانة مغربية مع المونيكات

بعد ريبرتاجشوف تيفي عن تجارة المفرقعات..شوفو شحال شدو ديال القنبول فكازا | بــووز

بعد ريبرتاج''شوف تيفي'' عن تجارة المفرقعات..شوفو شحال شدو ديال القنبول فكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد تعرضها للسرقة..كيم كرديشيان تعبرعن خوفها من تسريب صورها الخليعة مع زوجها في هاتفها النقال | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

بعد تعرضها للسرقة..كيم كرديشيان تعبرعن خوفها من تسريب صورها الخليعة مع زوجها في هاتفها النقال

بالوثيقة : 11 مرشحا بإسمالبام يقاطعون الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري | بوليتيك

بالوثيقة : 11 مرشحا بإسم''البام'' يقاطعون الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري

عاجل وبالصورة : لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس | بوليتيك

عاجل وبالصورة : لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس

نصاب خطير يحمل مسدسا بلاستيكيا وينتحل صفة شرطي في كازا..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

نصاب خطير يحمل مسدسا بلاستيكيا وينتحل صفة شرطي في كازا..تفاصيل مثيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.