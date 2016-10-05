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عاجل وبالصورة : لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 17:51 عاجل وبالصورة : لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس | بوليتيك
عاجل وبالصورة : لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس
تأخر المهرجان الخطابي المزمع تنظيمه بموقف السيارات جوار المركب الرياضي بطريق صفرو بمدينة فاس لأزيد من ساعة على الموعد المحدد السابق وهو الرابعة مساءا.

شوف تيفي


تأخر المهرجان الخطابي المزمع تنظيمه بموقف السيارات جوار المركب الرياضي بطريق صفرو بمدينة فاس لأزيد من ساعة على الموعد المحدد السابق وهو الرابعة مساءا.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الطريق الرابطة بين قرية بامحمد التي أطر فيها بن كيران مهرجانا خطابيا صبيحة اليوم تعرف إزدحاما مروريا، ما تسبب في تأخر وصول بن كيران للمدينة العلمية فاس.

وإستغل بن كيران فرصة تأخره عن المهرجان الخطابي لأخذ صورة "سيلفي" تؤرخ لتأخره في الطريق من جهة، ولبعث رسالة لمناصريه المنتظرين بفاس أنه في الطريق إلى المدينة رفقة عمدة المدينة ووكيل لائحة المصباح بدائرة فاس الشمالية إدريس الأزمي.

وينتظر،أن يشارك عبد الإله بن كيران مساء اليوم في برنامج على القناة القطرية "الجزيرة مباشر" حوالي الساعة الثامنة مساءا.

عاجل وبالصورة : لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس

لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس

 

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بن كيران فاس مهرجان خطابي الطريق شوف تيفي

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