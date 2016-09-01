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نصاب خطير يحمل مسدسا بلاستيكيا وينتحل صفة شرطي في كازا..تفاصيل مثيرة
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 17:35 نصاب خطير يحمل مسدسا بلاستيكيا وينتحل صفة شرطي في كازا..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
نصاب خطير يحمل مسدسا بلاستيكيا وينتحل صفة شرطي في كازا..تفاصيل مثيرة
تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة البرنوصي من إيقاف شخص، بناء على شكاية أحد الأشخاص الذي تعرض للنصب والإحتيال وخيانة الأمانة من طرف الموقوف.

 "شوف تيفي"

 تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة البرنوصي من إيقاف شخص، بناء على شكاية أحد الأشخاص الذي تعرض للنصب والإحتيال وخيانة الأمانة من طرف الموقوف.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإنه ومن خلال شكاية الضحية تبين أن المعني بالأمر عرض الضحية للنصب في مبلغ مالي وظل يماطله في تسليمه النقود المتفق عليها حيث أنه كان يعمل لديه وطلب منه إعطاءه مبلغ مالي مقابل اقتناء سلع خاصة بالمحل من أجل تسييره، حيث أخبره أنه قد نحج في اجتياز امتحان سلك موظفي الشرطة وظل غيابه لمدة كبيرة دون إرجاعه المبالغ المالية.
وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية نصبت كميناً للمعني بالأمر، وأوقفته بمحل المشتكي، وقد اعترف بالمنسوب إليه بعد سياقته إلى مقر الدائرة.

وأوضح ذات المصدر بأن تفتيش حقيبة الموقوف التي كانت بحوزته، أسفرت عن العثور على مسدس بلاستيكي، ومجموعة من المفاتيح، و3 هواتف نقالة ولوحة رقمية، وطابع مطاطي يحمل إسمه وعبارة مشرف، بالإضافة إلى بطاقة مهنية مزورة تحمل اسمه، وبطاقة تحمل شعار المديرية العامة للأمن الوطني، وطلبات خطية بخلفية شعار الأمن الوطني، واستمارة طلب تأشيرة فارغة، وشهادة التطبيب فارغة.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية وتمت إحالة القضية على فرقة الشرطة القضائية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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المغرب شوف تيفي شرطي سلك الشرطة مسدس بلاستيكي الاحتيال النصب

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