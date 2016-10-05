بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة

احتفلت صباح هذا اليوم الأربعاء أسرة الرضيعة المختطفة والتي عادت إلى حضن والديها نبيل ونسرين بعد غياب دام أسبوعا كاملا.., بحفل العقيقة وذلك بذبح الخروف وتأكيد

شوف تيفي:ماريا جعدود

احتفلت صباح هذا اليوم الأربعاء أسرة الرضيعة المختطفة والتي عادت إلى حضن والديها نبيل ونسرين بعد غياب دام أسبوعا كاملا.., بحفل العقيقة وذلك بذبح الخروف وتأكيد اسمها الذي اتفقت عليه الأسرة بأكملها حيث أطلقوا عليها اسم "لآلة خديجة" تيمنا باسم الاميرة "لآلة خديجة" نجلة الملك محمد السادس الذي أهداهم إكرامية ملكية بعد العثور على رضيعتهم قرب القنصلية الروسية في مدينة الدار البيضاء.للإشارة لقد تابعت قناة "شوف تيفي" قضية الرضيعة المختطفة منذ تفجيرها إلى لحظة رجوعها إلى أحضان والديها بل لقد كانت السباقة في العثور عليها وإيصال الخبر إلى العائلة والرأي العام .