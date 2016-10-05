بالصور.. فتاة مغربية تتزوج من رجل أجنبي مسن تثير استغراب الناس

أثارت صورة شابة مغربية صباح هذا اليوم الأربعاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضجة كبيرة بسبب احتفالها بيوم زفافها رفقة زوجها الأجنبي كما تبين من خلال

شوف تيفي:ماريا جعدود

أثارت صورة شابة مغربية صباح هذا اليوم الأربعاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضجة كبيرة بسبب احتفالها بيوم زفافها رفقة زوجها الأجنبي كما تبين من خلال الصور والذي يكبرها بفارق سن كبير، مما أثار استغراب مجموعة من رواد الفيسبوك حول زواجها برجل في سن والدها وتقاطرت التعاليق على الصور حيث كتبوا " ما بغيت الشايب ما بغيتو"و" زعما راه قد الباك أولا الفلوس تدير كلشي"و"فرحانة راه غيموت ويخليك" بينما عبر آخرون عن إعجابهم بالصور حيث وقالوا يمكن يكون الحب هو الذي جمع بينهم وليس بالضرورة المال.