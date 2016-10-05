 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد تعرضها للسرقة..كيم كرديشيان تعبرعن خوفها من تسريب صورها الخليعة مع زوجها في هاتفها النقال | ثقافة و فنون

بعد تعرضها للسرقة..كيم كرديشيان تعبرعن خوفها من تسريب صورها الخليعة مع زوجها في هاتفها النقال

بالوثيقة : 11 مرشحا بإسمالبام يقاطعون الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري | بوليتيك

بالوثيقة : 11 مرشحا بإسم''البام'' يقاطعون الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري

عاجل وبالصورة : لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس | بوليتيك

عاجل وبالصورة : لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس

نصاب خطير يحمل مسدسا بلاستيكيا وينتحل صفة شرطي في كازا..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

نصاب خطير يحمل مسدسا بلاستيكيا وينتحل صفة شرطي في كازا..تفاصيل مثيرة

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة | مجتمع

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة | مجتمع

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة

بالصور.. فتاة مغربية تتزوج من رجل أجنبي مسن تثير استغراب الناس | مجتمع

بالصور.. فتاة مغربية تتزوج من رجل أجنبي مسن تثير استغراب الناس

بالصورة.. شاهد اللحظة البطولية للشرطي المغربي خلال مواجهته مقرقب مسلح وإنقاذه لسياح أجانب بساحة مسجد الحسن الثاني | حوادث و حقوق

بالصورة.. شاهد اللحظة البطولية للشرطي المغربي خلال مواجهته مقرقب مسلح وإنقاذه لسياح أجانب بساحة

بالصورة.. ستاتي والهناوات في صورة نادرة ايامات الموستاج | ثقافة و فنون

بالصورة.. ستاتي والهناوات في صورة نادرة ايامات الموستاج

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

بالصور.. فتاة مغربية تتزوج من رجل أجنبي مسن تثير استغراب الناس
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 16:42 بالصور.. فتاة مغربية تتزوج من رجل أجنبي مسن تثير استغراب الناس | مجتمع
بالصور.. فتاة مغربية تتزوج من رجل أجنبي مسن تثير استغراب الناس
أثارت صورة شابة مغربية صباح هذا اليوم الأربعاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضجة كبيرة بسبب احتفالها بيوم زفافها رفقة زوجها الأجنبي كما تبين من خلال

شوف تيفي:ماريا جعدود

 أثارت صورة شابة مغربية صباح هذا اليوم الأربعاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضجة كبيرة بسبب احتفالها بيوم زفافها رفقة زوجها الأجنبي كما تبين من خلال الصور والذي يكبرها بفارق سن كبير، مما أثار استغراب مجموعة من رواد الفيسبوك حول زواجها برجل في سن والدها وتقاطرت التعاليق على الصور حيث كتبوا " ما بغيت الشايب ما بغيتو"و" زعما راه قد الباك أولا الفلوس تدير كلشي"و"فرحانة راه غيموت ويخليك" بينما عبر آخرون عن إعجابهم بالصور حيث وقالوا يمكن يكون الحب هو الذي جمع بينهم وليس بالضرورة المال.

  فتاة مغربية تتزوج من رجل أجنبي مسن تثير استغراب الناس

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ماريا جعدود شابة مغربة رجل مسن اجنبي كبير الحب الشايب.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة | مجتمع

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة | مجتمع

بالصور..شاهد عقيقة الرضيعة المختطفة

مثير وبالصور.. نايضة في القنيطرة والسبب مواطن عادي يتجول بلباس رجال الشرطة | مجتمع

مثير وبالصور.. نايضة في القنيطرة والسبب مواطن عادي يتجول بلباس رجال الشرطة

بالصورة.. موضة حمل الشباب بالمغرب لحقائب نسائية تشعل الفايسبوك | مجتمع

بالصورة.. موضة حمل الشباب بالمغرب لحقائب نسائية تشعل الفايسبوك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حوار طريف بين بنكيران ومواطنين في طريق فاس | زووم
منذ 30 دقيقة

حوار طريف بين بنكيران ومواطنين في طريق فاس

سكان زنقة العرعار بالبيضاء فرحانين من بعدما شدو البوليس يهودي كيتاجر فالماحيا | بــووز

سكان زنقة ''العرعار'' بالبيضاء فرحانين من بعدما ''شدو'' البوليس يهودي كيتاجر فالماحيا

بالفيديو.. فنانة مغربية مع المونيكات | زووم

بالفيديو.. فنانة مغربية مع المونيكات

بعد ريبرتاجشوف تيفي عن تجارة المفرقعات..شوفو شحال شدو ديال القنبول فكازا | بــووز

بعد ريبرتاج''شوف تيفي'' عن تجارة المفرقعات..شوفو شحال شدو ديال القنبول فكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد تعرضها للسرقة..كيم كرديشيان تعبرعن خوفها من تسريب صورها الخليعة مع زوجها في هاتفها النقال | ثقافة و فنون
منذ 4 دقائق

بعد تعرضها للسرقة..كيم كرديشيان تعبرعن خوفها من تسريب صورها الخليعة مع زوجها في هاتفها النقال

بالوثيقة : 11 مرشحا بإسمالبام يقاطعون الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري | بوليتيك

بالوثيقة : 11 مرشحا بإسم''البام'' يقاطعون الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري

عاجل وبالصورة : لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس | بوليتيك

عاجل وبالصورة : لهذا السبب تأخر إنطلاق المهرجان الإنتخابي لبن كيران بفاس

نصاب خطير يحمل مسدسا بلاستيكيا وينتحل صفة شرطي في كازا..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

نصاب خطير يحمل مسدسا بلاستيكيا وينتحل صفة شرطي في كازا..تفاصيل مثيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.