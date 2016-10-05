بالصورة.. شاهد اللحظة البطولية للشرطي المغربي خلال مواجهته مقرقب مسلح وإنقاذه لسياح أجانب بساحة مسجد الحسن الثاني

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة مثيرة ورائعة في نفس الوقت، تظهر اللحظة البطولية لرجل الشرطة الذي ضحى بحياته وتدخل لإنقاذ ثلاثة سياح يحملون الجنسية الهولندية، تعرضوا للطعن بواسطة السلاح الأبيض على يد مقرقب

"شوف تيفي" إ.ط

توصلت "شوف تيفي" بصورة مثيرة ورائعة في نفس الوقت، تظهر اللحظة البطولية لرجل الشرطة الذي ضحى بحياته وتدخل لإنقاذ ثلاثة سياح يحملون الجنسية الهولندية، تعرضوا للطعن بواسطة السلاح الأبيض على يد مقرقب بمسجد الحسن الثاني.

وحسب ما تظهره الصورة فإن الشرطي، غامر بحياته واندفع بكل قوة في اتجاه الجاني الذي كان يحمل بين يده مدية من الحجم الكبير، وأحكم السيطرة عليه بالرغم من تعرضه لمجموعة من الطعنات على مستوى الفخذ.

وكانت "شوف تيفي" كالعادة سباقة للكشف عن هذه الجريمة المروعة، التي وقعت فصولها عشية أمس الثلاثاء، والتي أصيب خلالها ثلاثة أجانب وشرطي بجروح على يد المسلح، قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم اعتقال الجاني الذي بينت الوثائق الطبية التي توصلت بها "شوف تيفي" بأنه يعاني من مرض نفسي ويتعاطى عقاقير ومسكنات خاصة بالأمراض العصبية.