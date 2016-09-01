بالصورة.. ستاتي والهناوات في صورة نادرة ايامات الموستاج

تداول صباح هذا اليوم الأربعاء مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان الشعبي المغربي ''عبد العزيز الستاتي''رفقة الكوميدي الراحل ''الهناوات'' متواجدان بأحد الحفلات القديمة رفقة

شوف تيفي:ماريا جعدود

تداول صباح هذا اليوم الأربعاء مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان الشعبي المغربي "عبد العزيز الستاتي"رفقة الكوميدي الراحل "الهناوات" متواجدان بأحد الحفلات القديمة رفقة مجموعة من الموسقيين وظهر الستاتي في الصورة بشنبه "الموستاج" الذي استغنى عنه بعد الشهرة وحصدت الصورة إعجاب كبير من طرف مستخدمي الفيسبوك حيت علقوا على الصورة ب" آه الأيام ستاتي والموستاج"و" الله يرحمك الهناوات مسكين شحال ضحكنا معاه" بينما استرجع آخرون ذكريات أيام زمان من خلال مشاهدتهم للصورة.

وجدير بالذكر أن عبد العزيز الستاتي يحضر لأغنية جديدة وهي مختلفة تماما عن اللون الشعبي المعروف به.