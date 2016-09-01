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بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 15:55 بالفيديو.. حزب الاستقلال يبدع في وصلات تفاعلية مع الشعب | بوليتيك
بالفيديو.. حزب الاستقلال يبدع في وصلات تفاعلية مع الشعب
ويستمر حزب الاستقلال في نهج إستراتيجية إعلامية مواكبة للحملة الانتخابية المؤهلة للبرلمان، باختيارات مبدعة وموفقة تجاوب معها المتتبعون والناخبون بشكل كبير. حيث اختار هذه المرة وصلة متميزة تتضمن

شوف تيفي

ويستمر حزب الاستقلال في نهج إستراتيجية إعلامية مواكبة للحملة الانتخابية المؤهلة للبرلمان، باختيارات مبدعة وموفقة تجاوب معها المتتبعون والناخبون بشكل كبير. حيث اختار هذه المرة وصلة متميزة تتضمن مختصرات من مواقف خالدة للأمين العام حميد شباط، تعبر عن مدى قرب هذا الحزب التاريخي من نبض المجتمع واستمراره في نهج سياسة القرب، ورفض كل المبادرات الحكومية السابقة التي التفت على مكتسبات الفئات الفقيرة، وتركتها تتخبط وحيدة في مواجهة غلاء المعيشة و الإصلاحات العبثية التي تضرب القدرة الشرائية وتمتص من كتلة الأجور لدى موظفي السلالم الدنيا.

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حزب الاستقلال يبدع في وصلات تفاعلية مع الشعب

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