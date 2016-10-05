مثير وبالصور.. نايضة في القنيطرة والسبب مواطن عادي يتجول بلباس رجال الشرطة

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية القنيطرية اليوم الأربعاء، صورا مثيرة تظهر مواطنا عاديا يتجول بشوارع المدينة وهو يرتدي لباس الأمن الوطني.
وظهر هذا الرجل بلباس رجال الشرطة وهو يتجول كما قيل بحي العلامة، وسط تجمع للعديد من أبناء مدينة القنيطرة عليه، والذين قاموا باستغلال الفرصة والتقاط صور له.
وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الصور، حيث عبر العديد منهم عن استغرابه الشديد من حصول هذا المواطن على اللباس الخاص برجال الشرطة، بينما طالب آخرون بفتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية لأن هذا اللباس إذا ما وقع على حد تعبيرهم بين يدي أصحاب النوايا السيئة قد يستخدم في النصب والاحتيال على المواطنين.
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