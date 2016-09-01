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''محمد يتيم'' يكشف حقيقة علاقته بزميلته في الحزب ''نزهة الوافي''
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 15:38 محمد يتيم يكشف حقيقة علاقته بزميلته في الحزب نزهة الوافي | بوليتيك
''محمد يتيم'' يكشف حقيقة علاقته بزميلته في الحزب ''نزهة الوافي''
هدد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية محمد يتيم بمقاضاة ناشر محادثات مسربة مع زميلته في الحزب البرلمانية نزهة الوافي.

شوف تيفي

هدد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية محمد يتيم بمقاضاة ناشر محادثات مسربة مع زميلته في الحزب البرلمانية نزهة الوافي.

وإستنادا لتدوينة مرشح حزب العدالة والتنمية بالبرنوصي، نشرت جريدة يومية مقالا يستند على " معطيات " منشورة في صفحة مجهولة عن محادثات مفبركة بيني وبين الأستاذة نزهة الوافي تتضمن اتهامات في عرضنا وشرفنا لا يخفى للقارء المتفحص فبركتها الواضحة".

وأضاف يتيم أن إتهامات "من نفس القبيل لنواب برلمانيين آخرين، وإنني إذ لا أحتاج إلى نفي الإفك المتضمن في المقال المبني على التدوينة المزورة".

وتوعدت صفحة في الفايسبوك تحت عنوان تسريبات، بنشر محادثات خاصة بين قياديين وقياديات في حزب العدالة والتنمية، تتهمهم بربط علاقات عاطفية، حيث مباشرة بعد نشرها "لمحادثات بين يتيم والوافي" نشرت ذات الصفحة علاقة بين مرشحات ومرشحين بالبيجدي يتبادلون الورود حسب ذات الصفحة على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.

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بن كيران البيجدي البرلمان العلاقة يتيم الوافي شوف تيفي

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