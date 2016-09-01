 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. ستاتي والهناوات في صورة نادرة ايامات الموستاج | ثقافة و فنون

بالصورة.. ستاتي والهناوات في صورة نادرة ايامات الموستاج

بالفيديو.. حزب الاستقلال يبدع في وصلات تفاعلية مع الشعب | بوليتيك

بالفيديو.. حزب الاستقلال يبدع في وصلات تفاعلية مع الشعب

مثير وبالصور.. نايضة في القنيطرة والسبب مواطن عادي يتجول بلباس رجال الشرطة | مجتمع

مثير وبالصور.. نايضة في القنيطرة والسبب مواطن عادي يتجول بلباس رجال الشرطة

محمد يتيم يكشف حقيقة علاقته بزميلته في الحزب نزهة الوافي | بوليتيك

''محمد يتيم'' يكشف حقيقة علاقته بزميلته في الحزب ''نزهة الوافي''

خطير.. عصابة مراهقين تتزعمها فتاة تخنق ضحاياها بطنجة..وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

خطير.. عصابة مراهقين تتزعمها فتاة تخنق ضحاياها بطنجة..وهذا هو السبب

وصيف مرشح حزب الإستقلال بسلا يتعرض لإعتداء شنيع | بوليتيك

وصيف مرشح حزب الإستقلال بسلا يتعرض لإعتداء ''شنيع''

بالفيديو.. الداعية حسن بنموسى يكفر الأحزاب ويدعو للتصويت للبيجيدي | بوليتيك

بالفيديو.. الداعية حسن بنموسى يكفر الأحزاب ويدعو للتصويت للبيجيدي

بالصورة..شاهد سعد المجرد بلباس غريب | ثقافة و فنون

بالصورة..شاهد سعد المجرد بلباس غريب

بالفيديو.. فضيحة مدوية: وزير الاتصال الخلفي يقرصن أغنية فلسطينية موجهة للملك محمد السادس وتحويلها إلى أغنية للبيجيدي تذاع في حملته الانتخابية | بوليتيك

بالفيديو.. فضيحة مدوية: وزير الاتصال الخلفي يقرصن أغنية فلسطينية موجهة للملك محمد السادس وتحويلها

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

خطير.. عصابة مراهقين تتزعمها فتاة تخنق ضحاياها بطنجة..وهذا هو السبب
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 15:30 خطير.. عصابة مراهقين تتزعمها فتاة تخنق ضحاياها بطنجة..وهذا هو السبب | حوادث و حقوق
خطير.. عصابة مراهقين تتزعمها فتاة تخنق ضحاياها بطنجة..وهذا هو السبب
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، من إنهاء نشاط عصابة خطيرة تتزعمها فتاة٬ تستخدم الخنق لسرقة ضحاياها في مدينة البوغاز.

"شوف تيفي"

 تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، من إنهاء نشاط عصابة خطيرة تتزعمها فتاة٬ تستخدم الخنق لسرقة ضحاياها في مدينة البوغاز.

وحسب مصادر من مدينة طنجة فإن المصالح الأمنية تلقت مجموعة من الشكايات، تفيد بأن عصابة مراهقين، قامت بسرقتهم عن طريق الخنق.

وأضافت المصادر ذاتها بأن رجال الأمن قاموا بالتحرك، وتمكنوا من اعتقال أفراد هذه العصابة المكونة من فتاة تبلغ 16 عاما، ومراهق في 17، وشاب يبلغ 19عاما، وبحوزتهم مجموعة من المسروقات، ليتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لمباشرة التحقيق الأولي معهم.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية طنجة الخنق الشكايات السرقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير وبالصور..مغربية داها راجلها الكاوري لمستشفى ديال الحماق بفرنسا باش ياخد ليها بنتها..تفاصل صادمة ومؤلمة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..مغربية داها راجلها الكاوري لمستشفى ديال الحماق بفرنسا باش ياخد ليها بنتها..تفاصل صادمة ومؤلمة

توقيف مخزني سكران بسوق الأحد بأكادير | حوادث و حقوق

توقيف مخزني سكران بسوق الأحد بأكادير

عاجل..تلميذ يهشم أسنان أستاذته بطنجة..وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل..تلميذ يهشم أسنان أستاذته بطنجة..وها علاش

عاجل وبالصور..ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء قبل قليل | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء قبل قليل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. فنانة مغربية مع المونيكات | زووم
منذ 59 دقيقة

بالفيديو.. فنانة مغربية مع المونيكات

بعد ريبرتاجشوف تيفي عن تجارة المفرقعات..شوفو شحال شدو ديال القنبول فكازا | بــووز

بعد ريبرتاج''شوف تيفي'' عن تجارة المفرقعات..شوفو شحال شدو ديال القنبول فكازا

بالفيديو.. رابور مغربي يحمل ملايين الدولارات في أمريكا | زووم

بالفيديو.. رابور مغربي يحمل ملايين الدولارات في أمريكا

فضيحة تهز مستشفى بقلعة سراغنة تفجرها أم شابة:مبغاوش يولدوني حتى نعطيهم الرشوة و منين ولدت الراسي فْبَانيو شربات بنتي الدم و ماتت | بــووز

فضيحة تهز مستشفى بقلعة سراغنة تفجرها أم شابة:مبغاوش يولدوني حتى نعطيهم الرشوة و منين ولدت الراسي فْبَانيو شربات بنتي الدم و ماتت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. ستاتي والهناوات في صورة نادرة ايامات الموستاج | ثقافة و فنون
منذ 4 دقائق

بالصورة.. ستاتي والهناوات في صورة نادرة ايامات الموستاج

بالفيديو.. حزب الاستقلال يبدع في وصلات تفاعلية مع الشعب | بوليتيك

بالفيديو.. حزب الاستقلال يبدع في وصلات تفاعلية مع الشعب

مثير وبالصور.. نايضة في القنيطرة والسبب مواطن عادي يتجول بلباس رجال الشرطة | مجتمع

مثير وبالصور.. نايضة في القنيطرة والسبب مواطن عادي يتجول بلباس رجال الشرطة

محمد يتيم يكشف حقيقة علاقته بزميلته في الحزب نزهة الوافي | بوليتيك

''محمد يتيم'' يكشف حقيقة علاقته بزميلته في الحزب ''نزهة الوافي''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.