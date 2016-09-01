خطير.. عصابة مراهقين تتزعمها فتاة تخنق ضحاياها بطنجة..وهذا هو السبب

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، من إنهاء نشاط عصابة خطيرة تتزعمها فتاة٬ تستخدم الخنق لسرقة ضحاياها في مدينة البوغاز.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، من إنهاء نشاط عصابة خطيرة تتزعمها فتاة٬ تستخدم الخنق لسرقة ضحاياها في مدينة البوغاز.

وحسب مصادر من مدينة طنجة فإن المصالح الأمنية تلقت مجموعة من الشكايات، تفيد بأن عصابة مراهقين، قامت بسرقتهم عن طريق الخنق.

وأضافت المصادر ذاتها بأن رجال الأمن قاموا بالتحرك، وتمكنوا من اعتقال أفراد هذه العصابة المكونة من فتاة تبلغ 16 عاما، ومراهق في 17، وشاب يبلغ 19عاما، وبحوزتهم مجموعة من المسروقات، ليتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لمباشرة التحقيق الأولي معهم.