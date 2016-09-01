وصيف مرشح حزب الإستقلال بسلا يتعرض لإعتداء ''شنيع''

كشف الموقع الرسمي لحزب الإستقلال عن تعرض محمد عماري وصيف وكيل لائحة حزب الاستقلال بسلا المدينة لاعتداء بالضرب من طرف 6 أفراد بحي مولاي إسماعيل، مساء أمس الثلاثاء.

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كشف الموقع الرسمي لحزب الإستقلال عن تعرض محمد عماري وصيف وكيل لائحة حزب الاستقلال بسلا المدينة لاعتداء بالضرب من طرف 6 أفراد بحي مولاي إسماعيل، مساء أمس الثلاثاء.

وإستنادا للموقع، فقد ثم إلقاء القبض على اثنين من المعتدين، وتمكن 4 آخرين من الفرار، في حين تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، بالموازاة وفتح تحقيق في الحادث من طرف السلطات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحصل عماري على شهادة طبية تثبت العجز في 25 يوما، في حين أن هذا الاعتداء الذي وصفه موقع الحزب بـ "الهمجي، يأتي في سياق الترهيب والأعمال البلطجية التي يقوم بها بعض أتباع الأحزاب المنافسة، حيث يلجأون إلى القيام بممارسات يعاقب عليها القانون، والخلط بين الحملة الانتخابية والبلطجة.

وإستنكر حزب الميزان بشدة مثل هاته الاعتداءات التي مست عدة المرشحين الاستقلاليين من مختلف مناطق المغرب، مؤكدا أن "ذلك لن ينال من عزيمة المناضلات والمناضلين الاستقلاليين الذين اختاروا التواصل المباشر مع المواطنين في إطار حملة انتخابية نظيفة".