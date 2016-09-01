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بالفيديو.. الداعية حسن بنموسى يكفر الأحزاب ويدعو للتصويت للبيجيدي
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 15:03 بالفيديو.. الداعية حسن بنموسى يكفر الأحزاب ويدعو للتصويت للبيجيدي | بوليتيك
بالفيديو.. الداعية حسن بنموسى يكفر الأحزاب ويدعو للتصويت للبيجيدي
مع بداية العد العكسي ليوم الاقتراع والذي لا تفصلنا عنه إلا ساعات، تفاجأ الناخبون بدعوات غريبة من شيوخ ينتمون إلى التيار السلفي أو لجماعة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي للعدالة والتنمية، يحاولون

شوف تيفي

مع بداية العد العكسي ليوم الاقتراع والذي لا تفصلنا عنه إلا ساعات، تفاجأ الناخبون بدعوات غريبة من شيوخ ينتمون إلى التيار السلفي أو لجماعة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي للعدالة والتنمية، يحاولون من خلالها التأثير على الناخبين وتوجيههم يوم الاقتراع إلى التصويت على حزب البيجيدي، بحكم مرجعيته الإسلامية، وكأن الأحزاب الأخرى لا تمت بصلة للإسلام، وتريد فرض شريعة أخرى في هذا البلد. فبعد دعوة السلفي حسن الكتاني لعدم التصويت على حزب البام، واعتبر ذلك خروجا على الدين. خرج الداعية حسن بنموسى بموقف غريب، وهو يجيب على سؤال وضع ضمن أجندة الفتاوى الدينية: ما هو حكم التصويت في الانتخابات المقبلة؟. ليجيب الشيخ بثقة في النفس: "التصويت حق وأمانة، وأدعو الإخوة إلى التصويت فيمن يرونه أهلا ومستحقا لأصواتهم". إلى هنا يلتقي الداعية مع الدعاية الإعلامية التي تروجها الجهات الرسمية، بحكم أن التصويت أمانة وواجب وطني. ويضيف الشيخ "لذلك أدعو الإخوة إلى التصويت على المشروع الذي يدعو لتشجيع الإسلام والمحافظة على العقيدة وسلوك المسلم، وكل من له برنامج يخالف العقيدة والدين في شيء فيحرم التصويت عليه أو مساندته أو مؤازرته، لأن المغرب بلد إسلامي شريعته إسلامية، ملكه أمير المؤمنين. لذلك ندعو الإخوة إلى التصويت على الحزب الذي يدعو للمحافظة على العقيدة" وكأن الأحزاب الأخرى تخالف الدستور وتدعو إلى الخروج عن الدين. حيث وضعها بنموسى ضمن خانة التحريم. وهي دعوة خطيرة تقحم الدين في السياسة وتخلط الأوراق عند المغاربة لاختيار حزب بعينه بدعوى أنه يحمل لواء الإسلام دون الأحزاب الأخرى. أفليس مثل هؤلاء الشيوخ هم من يزرعون الفتنة، ويحاولون عبثا مغالطة الرأي العام بدعوات التكفير والثبور، الجواب بطبيعة الحال عند أهل الحال الذين تركوا الحبل على الغارب أمام هؤلاء الدعاة الذين يبثون الشقاق في مجتمع مسلم، ولا يحترمون روح المنافسة الانتخابية الشريفة بين جميع الأحزاب السياسية في هذا البلد.

 

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الداعية حسن بنموسى يكفر الأحزاب ويدعو للتصويت للبيجيدي

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