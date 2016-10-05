بالصورة..شاهد سعد المجرد بلباس غريب

تداول صباح هذا اليوم الأربعاء مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان المغربي ''سعد المجرد'' وهو يرتدي لباسا غريبا

شوف تيفي:ماريا جعدود

تداول صباح هذا اليوم الأربعاء مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان المغربي "سعد المجرد" وهو يرتدي لباسا غريبا بعد تغييره للون الشعر واللحية في الأيام المنصرفة ، وأثارت الصورة استغرابا عند معجبي "المعلم "حيث تقاطرت التعاليق على الصورة "اش هاد ستايل الجديد آلمعلم"و" مالك ماعندك ما تلبس أولا قاتليك الوليدة سمع الهدرة"و"تكايس علينا آسعد دقة دقة" بينما عبر آخرون عن إعجابهم بالصورة و اللوك الجديد الذي طهر به المجرد وحصدت الصورة آلاف اللايكات.

وجدير بالذكر أن سعد المجرد يحضر قريبا لمفاجآت جديدة لجمهوره المغربي والعربي في مدينة الأنوار باريس.