خطير وبالصور..مغربية داها راجلها الكاوري لمستشفى ديال الحماق بفرنسا باش ياخد ليها بنتها..تفاصل صادمة ومؤلمة

علمت ''شوف تيفي'' أن شابة مغربية تدعى ''جليلة.أ'' وهي متزوجة بفرنسي تقطن بمدينة بواتيي الفرنسية، تعيش الحجيم رفقة زوجها الذي شن عليها في الآونة الأخيرة حملة نفسية خطيرة مستغلا انفراده بها ببلاده .

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن شابة مغربية تدعى "جليلة.أ" وهي متزوجة بفرنسي تقطن بمدينة بواتيي الفرنسية، تعيش الحجيم رفقة زوجها الذي شن عليها في الآونة الأخيرة حملة نفسية خطيرة مستغلا انفراده بها ببلاده .

وحسب والدة المغربية في اتصال لها مع "شوف تيفي" اليوم الأربعاء، فإن ابنتها جليلة التي تنحذر من مدينة مراكش، وجدت نفسها فجأة وبدون سابق إنذار في مستشفى للأمراض العقلية بفرنسا، بعد أن قام زوجها بمساعدة من أمه وطبيبة الأسرة باقتحام غرفة نومها وسحبها بالقوة إلى المستشفى بدعوى معاناتها من مرض عقلي.

وأضافت والدة جليلة بأن هذه الأخيرة، نزلت في مستشفى الأمراض العقلية لمدة أسبوع كامل، شعرت خلالها بالظلم الذي طالها، قبل أن يطالبها الطبيب المشرف على حالتها بمغادرة المستشفى بعد أن تأكد من سلامة حالتها العقلية، موضحة بأن زوجها يعمل جاهدا لكي يقنع الأطباء النفسيين والمختصين الاجتماعيين الذين يقومون بزيارة لمنزلها بأنها مختلة عقليا وذلك لكي يحرمها من طفلتها التي أنجبتها قبل ثلاثة سنوات.

وكشفت المتحدثة ذاتها بأن زوجها رفع دعوى طلاق على ابنتها التي وكلت بدورها محاميا للدفاع عنها، لكنها عبرت في اتصالها معها عن تخوفها الشديد من أن تهضم حقوقها.

وطالبت المتحدثة ذاتها المسؤولين بالمغرب وخاصة السفارة المغربية وجمعيات حقوق الإنسان بالتدخل السريع والفوري لإنقاذ ابنتها التي قد تكون مستقبلا ضحية لزوجها الفرنسي الذي توعدها بأن نهايتها ستكون على يديه بالدخول إلى مستشفى الأمراض العقلية.