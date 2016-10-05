 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. ستاتي والهناوات في صورة نادرة ايامات الموستاج | ثقافة و فنون

بالصورة.. ستاتي والهناوات في صورة نادرة ايامات الموستاج

بالفيديو.. حزب الاستقلال يبدع في وصلات تفاعلية مع الشعب | بوليتيك

بالفيديو.. حزب الاستقلال يبدع في وصلات تفاعلية مع الشعب

مثير وبالصور.. نايضة في القنيطرة والسبب مواطن عادي يتجول بلباس رجال الشرطة | مجتمع

مثير وبالصور.. نايضة في القنيطرة والسبب مواطن عادي يتجول بلباس رجال الشرطة

محمد يتيم يكشف حقيقة علاقته بزميلته في الحزب نزهة الوافي | بوليتيك

''محمد يتيم'' يكشف حقيقة علاقته بزميلته في الحزب ''نزهة الوافي''

خطير.. عصابة مراهقين تتزعمها فتاة تخنق ضحاياها بطنجة..وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

خطير.. عصابة مراهقين تتزعمها فتاة تخنق ضحاياها بطنجة..وهذا هو السبب

وصيف مرشح حزب الإستقلال بسلا يتعرض لإعتداء شنيع | بوليتيك

وصيف مرشح حزب الإستقلال بسلا يتعرض لإعتداء ''شنيع''

بالفيديو.. الداعية حسن بنموسى يكفر الأحزاب ويدعو للتصويت للبيجيدي | بوليتيك

بالفيديو.. الداعية حسن بنموسى يكفر الأحزاب ويدعو للتصويت للبيجيدي

بالصورة..شاهد سعد المجرد بلباس غريب | ثقافة و فنون

بالصورة..شاهد سعد المجرد بلباس غريب

بالفيديو.. فضيحة مدوية: وزير الاتصال الخلفي يقرصن أغنية فلسطينية موجهة للملك محمد السادس وتحويلها إلى أغنية للبيجيدي تذاع في حملته الانتخابية | بوليتيك

بالفيديو.. فضيحة مدوية: وزير الاتصال الخلفي يقرصن أغنية فلسطينية موجهة للملك محمد السادس وتحويلها

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

خطير وبالصور..مغربية داها راجلها الكاوري لمستشفى ديال الحماق بفرنسا باش ياخد ليها بنتها..تفاصل صادمة ومؤلمة
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 14:40 خطير وبالصور..مغربية داها راجلها الكاوري لمستشفى ديال الحماق بفرنسا باش ياخد ليها بنتها..تفاصل صادمة ومؤلمة | حوادث و حقوق
خطير وبالصور..مغربية داها راجلها الكاوري لمستشفى ديال الحماق بفرنسا باش ياخد ليها بنتها..تفاصل صادمة ومؤلمة
علمت ''شوف تيفي'' أن شابة مغربية تدعى ''جليلة.أ'' وهي متزوجة بفرنسي تقطن بمدينة بواتيي الفرنسية، تعيش الحجيم رفقة زوجها الذي شن عليها في الآونة الأخيرة حملة نفسية خطيرة مستغلا انفراده بها ببلاده .

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن شابة مغربية تدعى "جليلة.أ" وهي متزوجة بفرنسي تقطن بمدينة بواتيي الفرنسية، تعيش الحجيم رفقة زوجها الذي شن عليها في الآونة الأخيرة حملة نفسية خطيرة مستغلا انفراده بها ببلاده .

 وحسب والدة المغربية في اتصال لها مع "شوف تيفي" اليوم الأربعاء، فإن ابنتها جليلة التي تنحذر من مدينة مراكش، وجدت نفسها فجأة وبدون سابق إنذار في مستشفى للأمراض العقلية بفرنسا، بعد أن قام زوجها بمساعدة من أمه وطبيبة الأسرة باقتحام غرفة نومها وسحبها بالقوة إلى المستشفى بدعوى معاناتها من مرض عقلي.

وأضافت والدة جليلة بأن هذه الأخيرة، نزلت في مستشفى الأمراض العقلية لمدة أسبوع كامل، شعرت خلالها بالظلم الذي طالها، قبل أن يطالبها الطبيب المشرف على حالتها بمغادرة المستشفى بعد أن تأكد من سلامة حالتها العقلية، موضحة بأن زوجها يعمل جاهدا لكي يقنع الأطباء النفسيين والمختصين الاجتماعيين الذين يقومون بزيارة لمنزلها بأنها مختلة عقليا وذلك لكي يحرمها من طفلتها التي أنجبتها قبل ثلاثة سنوات.

وكشفت المتحدثة ذاتها بأن زوجها رفع دعوى طلاق على ابنتها التي وكلت بدورها محاميا للدفاع عنها، لكنها عبرت في اتصالها معها عن تخوفها الشديد من أن تهضم حقوقها.

وطالبت المتحدثة ذاتها المسؤولين بالمغرب وخاصة السفارة المغربية وجمعيات حقوق الإنسان بالتدخل السريع والفوري لإنقاذ ابنتها التي قد تكون مستقبلا ضحية لزوجها الفرنسي الذي توعدها بأن نهايتها ستكون على يديه بالدخول إلى مستشفى الأمراض العقلية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مغربية مستشفى الأمراض العقلية الطلاق فرنسا مرض نفسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير.. عصابة مراهقين تتزعمها فتاة تخنق ضحاياها بطنجة..وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

خطير.. عصابة مراهقين تتزعمها فتاة تخنق ضحاياها بطنجة..وهذا هو السبب

توقيف مخزني سكران بسوق الأحد بأكادير | حوادث و حقوق

توقيف مخزني سكران بسوق الأحد بأكادير

عاجل..تلميذ يهشم أسنان أستاذته بطنجة..وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل..تلميذ يهشم أسنان أستاذته بطنجة..وها علاش

عاجل وبالصور..ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء قبل قليل | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء قبل قليل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. فنانة مغربية مع المونيكات | زووم
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. فنانة مغربية مع المونيكات

بعد ريبرتاجشوف تيفي عن تجارة المفرقعات..شوفو شحال شدو ديال القنبول فكازا | بــووز

بعد ريبرتاج''شوف تيفي'' عن تجارة المفرقعات..شوفو شحال شدو ديال القنبول فكازا

بالفيديو.. رابور مغربي يحمل ملايين الدولارات في أمريكا | زووم

بالفيديو.. رابور مغربي يحمل ملايين الدولارات في أمريكا

فضيحة تهز مستشفى بقلعة سراغنة تفجرها أم شابة:مبغاوش يولدوني حتى نعطيهم الرشوة و منين ولدت الراسي فْبَانيو شربات بنتي الدم و ماتت | بــووز

فضيحة تهز مستشفى بقلعة سراغنة تفجرها أم شابة:مبغاوش يولدوني حتى نعطيهم الرشوة و منين ولدت الراسي فْبَانيو شربات بنتي الدم و ماتت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. ستاتي والهناوات في صورة نادرة ايامات الموستاج | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

بالصورة.. ستاتي والهناوات في صورة نادرة ايامات الموستاج

بالفيديو.. حزب الاستقلال يبدع في وصلات تفاعلية مع الشعب | بوليتيك

بالفيديو.. حزب الاستقلال يبدع في وصلات تفاعلية مع الشعب

مثير وبالصور.. نايضة في القنيطرة والسبب مواطن عادي يتجول بلباس رجال الشرطة | مجتمع

مثير وبالصور.. نايضة في القنيطرة والسبب مواطن عادي يتجول بلباس رجال الشرطة

محمد يتيم يكشف حقيقة علاقته بزميلته في الحزب نزهة الوافي | بوليتيك

''محمد يتيم'' يكشف حقيقة علاقته بزميلته في الحزب ''نزهة الوافي''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.