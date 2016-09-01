توقيف مخزني سكران بسوق الأحد بأكادير

صرح أحد التجار بسوق الأحد بمدينة أكادير ''لشوف تيفي'' أن عنصرا من القوات المساعدة بمقاطعة السوق، ضبط وهو في حالة سكر أتناء فترة عمله.

شوف تيفي



صرح أحد التجار بسوق الأحد بمدينة أكادير "لشوف تيفي" أن عنصرا من القوات المساعدة بمقاطعة السوق، ضبط وهو في حالة سكر أتناء فترة عمله.

وحسب ذات المصدر، قام التجار بمهاتفة مسؤول عن القوات المساعدة الذي حضر على الفور لعين المكان و"الوقوف على هذه المهزلة على حد قول ذات المصدر".

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى مساء أمس الثلاثاء، حين أفرط المخزني في الشرب بالمقر الخاص للقوات المساعدة بمقاطعة سوق الأحد بأكادير، حيث خرج المخزني بدقائق قبل إغلاق سوق الأحد حوالي الساعة الثامنة مساءا، وهو في حالة هيستيرية.

وأضافت ذات المصادر، أنه من بين الإجراءات الأولية التي اتخذت في حقه عزله عن مقاطعة السوق، حيث يتواجد اليوم بمقر قيادة القوات المساعدة المتواجد بالمدينة إلى حين البث في الواقعة من طرف مسئوليه.

من جهة ثانية قالت مصادر قريبة من الموضوع، أن عضوا بإحدى نقابات التجار بالسوق سبق وأن دخل في صراع مع المخزني أياما قبل وقوع حادثة يوم أمس الثلاثاء، وهو مافسرته ذات المصادر، بوجود صراع بين المخزني وتاجر بسوق الأحد.

هذا، ويعيش سوق الأحد بمدينة أكادير، فوضى كبيرة وإتهامات خطيرة، منذ تفجير إستفاذة قريب عمدة أكادير ومرشح بن كيران للإنتخابات التشريعية المقبلة من محل تجاري كان لسنوات مقرا "للبوسطة" داخل سوق الأحد بالمدينة.