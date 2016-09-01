عاجل..تلميذ يهشم أسنان أستاذته بطنجة..وها علاش

أقدم تلميذ بإعدادية ''بدر'' الواقعة على مستوى حي مسنانة بطنجة، بتوجيه العديد من اللكمات لأستاذته، ما تسبب في تهشم أسنانها ونزيف دموي في الفم.

"شوف تيفي"

أقدم تلميذ بإعدادية "بدر" الواقعة على مستوى حي مسنانة بطنجة، اليوم الثلاثاء، بتوجيه العديد من اللكمات لأستاذته، ما تسبب في تهشم أسنانها ونزيف دموي في الفم.

وحسب مصادر محلية فإن الأستاذة كانت تقوم بعملها في تنظيم جلوس التلاميذ للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل داخل الفصل الدراسي، لتدخل في مشادات كلامية مع التلميذ، إلا أن الأمور تطورت بينهما، بعد أن قام هذا الأخير بالانقضاض عليها موجها لها مجموعة من اللكمات القوية على مستوى الوجه ما تسب في تهشم أسنانها.

وأضافت المصادر ذاتها بأنه تم نقل الأستاذة الضحية إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية حيث تسلمت شهادة طبية قامت بتسليمها لإدارة المؤسسة التعليمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.