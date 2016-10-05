 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..تلميذ يهشم أسنان أستاذته بطنجة..وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل..تلميذ يهشم أسنان أستاذته بطنجة..وها علاش

عاجل وبالصور..ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء قبل قليل | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء قبل قليل

عاجل : بن كيران يكشف مآل الأموال الموروثة عن والده | بوليتيك

عاجل : بن كيران يكشف مآل الأموال الموروثة عن والده

عاجل.. السلطات الجزائرية تواصل حملتها العنصرية ضد المغاربة وتعتقل 15 مغربيا.. وها علاش | بوليتيك

عاجل.. السلطات الجزائرية تواصل حملتها العنصرية ضد المغاربة وتعتقل 15 مغربيا.. وها علاش

عاجل : بن كيران يتصل بثلاث وزراء الآن وها علاش | بوليتيك

عاجل : بن كيران يتصل بثلاث وزراء الآن وها علاش

صورة جديدة للأميرة للا سلمى رفقة طفلة بباريس تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة جديدة للأميرة للا سلمى رفقة طفلة بباريس تشعل الفايسبوك

لائحة الشاب الخاصة بحزب الحمامة بالرباط تطلق حملة نظيفة بمواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصال | بوليتيك

لائحة الشاب الخاصة بحزب الحمامة بالرباط تطلق حملة نظيفة بمواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصال

هذا هو جديد قضية المغربية روبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني في قضية ممارسة الجنس مع قاصر | منوعات

هذا هو جديد قضية المغربية روبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني في قضية ممارسة الجنس مع

سابقة : مثقفون أطباء ورجال أعمال وفنانون يطالبون بتصويت عقابي ضد البيجيدي | بوليتيك

سابقة : مثقفون أطباء ورجال أعمال وفنانون يطالبون بتصويت عقابي ضد ''البيجيدي''

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

عاجل وبالصور..ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء قبل قليل
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 13:35 عاجل وبالصور..ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء قبل قليل | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء قبل قليل
تمكنت الأجهزة الأمنية قبل قليل، خلال مداهمتها لمخزن يقع على مستوى زنقة العرعار الموجودة على مستوى عمالة الفداء مرس السلطان بالبيضاء، من حجز كمية مهمة من ماء الحياة.

"شوف تيفي"

 تمكنت الأجهزة الأمنية قبل قليل، خلال مداهمتها لمخزن يقع على مستوى زنقة العرعار الموجودة على مستوى عمالة الفداء مرس السلطان بالبيضاء، من حجز كمية مهمة من ماء الحياة.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى عين المكان فإن المخزن الذي تعود ملكتيه ليهودي هو عبارة عن معمل لصناعة ماء الحياة، موضحا بأنه تم حجز 30 برميلا تبلغ سعة كل واحد منهم 25 لتراً، بالإضافة إلى العديد من المواد الخام المستعملة في صناعة هذا المسكر.

وأضاف الموفد بأن مصالح الدرك الملكي، تتبعت مسار سيارة كانت تحمل براميل ماء الحياة، قبل أن تداهم المخزن وتحجز بداخله الكمية المذكورة.

وأضح هذا المصدر بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن جميع المتورطين في هذا العمل غير القانوني.

ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء

ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء

ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء

ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء

ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية زنقة العرعار ماء الحياة يهودي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..تلميذ يهشم أسنان أستاذته بطنجة..وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل..تلميذ يهشم أسنان أستاذته بطنجة..وها علاش

جريمة قتل مروعة هزت الفقيه بنصالح بطلها ملقب بـ ولد العبدي | حوادث و حقوق

جريمة قتل مروعة هزت الفقيه بنصالح بطلها ملقب بـ ''ولد العبدي''

انفراد وبالوثائق.. مُشرمل الهولنديين ورجل الشرطة بساحة مسجد الحسن الثاني مريض نفسي.. تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

انفراد وبالوثائق.. مُشرمل الهولنديين ورجل الشرطة بساحة مسجد الحسن الثاني مريض نفسي.. تفاصيل مثيرة

مصرع راكب دراجة نارية في حادثة سير خطيرة بفاس | حوادث و حقوق

مصرع راكب دراجة نارية في حادثة سير خطيرة بفاس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد ريبرتاجشوف تيفي عن تجارة المفرقعات..شوفو شحال شدو ديال القنبول فكازا | بــووز
منذ 6 دقائق

بعد ريبرتاج''شوف تيفي'' عن تجارة المفرقعات..شوفو شحال شدو ديال القنبول فكازا

بالفيديو.. رابور مغربي يحمل ملايين الدولارات في أمريكا | زووم

بالفيديو.. رابور مغربي يحمل ملايين الدولارات في أمريكا

فضيحة تهز مستشفى بقلعة سراغنة تفجرها أم شابة:مبغاوش يولدوني حتى نعطيهم الرشوة و منين ولدت الراسي فْبَانيو شربات بنتي الدم و ماتت | بــووز

فضيحة تهز مستشفى بقلعة سراغنة تفجرها أم شابة:مبغاوش يولدوني حتى نعطيهم الرشوة و منين ولدت الراسي فْبَانيو شربات بنتي الدم و ماتت

بالفيديو.. اعصار ماتيو يضرب هايتي واستعدادات في ولايتي فلوريدا وكارولاينا الشمالية تحسبا للاعصار | قنوات أخرى

بالفيديو.. اعصار ماتيو يضرب هايتي واستعدادات في ولايتي فلوريدا وكارولاينا الشمالية تحسبا للاعصار

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..تلميذ يهشم أسنان أستاذته بطنجة..وها علاش | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

عاجل..تلميذ يهشم أسنان أستاذته بطنجة..وها علاش

عاجل وبالصور..ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء قبل قليل | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء قبل قليل

عاجل : بن كيران يكشف مآل الأموال الموروثة عن والده | بوليتيك

عاجل : بن كيران يكشف مآل الأموال الموروثة عن والده

عاجل.. السلطات الجزائرية تواصل حملتها العنصرية ضد المغاربة وتعتقل 15 مغربيا.. وها علاش | بوليتيك

عاجل.. السلطات الجزائرية تواصل حملتها العنصرية ضد المغاربة وتعتقل 15 مغربيا.. وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.