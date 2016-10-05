عاجل وبالصور..ها شنو لقاو في مخزن ديال يهودي بالبيضاء قبل قليل

تمكنت الأجهزة الأمنية قبل قليل، خلال مداهمتها لمخزن يقع على مستوى زنقة العرعار الموجودة على مستوى عمالة الفداء مرس السلطان بالبيضاء، من حجز كمية مهمة من ماء الحياة.

"شوف تيفي"

تمكنت الأجهزة الأمنية قبل قليل، خلال مداهمتها لمخزن يقع على مستوى زنقة العرعار الموجودة على مستوى عمالة الفداء مرس السلطان بالبيضاء، من حجز كمية مهمة من ماء الحياة.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى عين المكان فإن المخزن الذي تعود ملكتيه ليهودي هو عبارة عن معمل لصناعة ماء الحياة، موضحا بأنه تم حجز 30 برميلا تبلغ سعة كل واحد منهم 25 لتراً، بالإضافة إلى العديد من المواد الخام المستعملة في صناعة هذا المسكر.

وأضاف الموفد بأن مصالح الدرك الملكي، تتبعت مسار سيارة كانت تحمل براميل ماء الحياة، قبل أن تداهم المخزن وتحجز بداخله الكمية المذكورة.

وأضح هذا المصدر بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن جميع المتورطين في هذا العمل غير القانوني.