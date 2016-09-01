عاجل : بن كيران يكشف مآل الأموال الموروثة عن والده

كشف بن كيران قبل قليل، ''أن المال الذي ورثه عن والده ذهب به إلى الديار المقدسة رفقة زوجته نبيلة بن كيران''.

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كشف بن كيران قبل قليل، "أن المال الذي ورثه عن والده ذهب به إلى الديار المقدسة رفقة زوجته نبيلة بن كيران".

وجاء تصريح بن كيران أمام الحاضرين لمهرجان حزبه بقرية بامحمد لمناصرة مرشحه بالمدينة، حيث أوضح بن كيران أنه "مكانعطيش الفلوس حيث ماعنديش".

وأشاد بن كيران بوكيلة اللائحة الوطنية للنساء لفيدرالية اليسار الديموقراطي نبيلة منيب، بعد وصفها حزب البام "بالمافيا".

وطالب بن كيران بعض الشباب الذين يحتجون على كلمته من داخل المهرجان الخطابي، بالتوقف عن رفع شعارات مناوئة لحزبه، بالقول "راه غادي ترجعوا عن والديكم ويقولو ليكم اش بغيتو عند هذاك السيد".