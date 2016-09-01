عاجل.. السلطات الجزائرية تواصل حملتها العنصرية ضد المغاربة وتعتقل 15 مغربيا.. وها علاش

قامت السلطات المحلية الجزائرية، أخيرا، باعتقال 15 مغربيا، بدعوى وجودهم فوق الأراضي الجزائرية بطريقة غير قانونية، وذلك حسب ما أعلنت عنه مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء.

"شوف تيفي"

قامت السلطات المحلية الجزائرية، أخيرا، باعتقال 15 مغربيا، بدعوى وجودهم فوق الأراضي الجزائرية بطريقة غير قانونية، وذلك حسب ما أعلنت عنه مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن وزارة الدفاع الجزائري أعلنت أن عدد المغاربة الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة بلغ 100 مغربي، بسبب وجودهم بطريقة غير قانونية في الجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أن الصحافة الجزائرية، قامت في العديد من المرات بنشر أخبار، لفقت من خلالها تهم لمغاربة تم اعتقالهم بدعوى تورطهم في الاتجار بالمخدرات والتهريب.