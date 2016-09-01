عاجل : بن كيران يتصل بثلاث وزراء الآن وها علاش

صرح عبد الإله بن كيران في مهرجان خطابي في هذه الأتناء بقرية ''بامحمد'' أنه ''إتصل بالمسؤولين وطالبهم بتغيير الطريق التي تعود إلى عهد الإستعمار''.

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صرح عبد الإله بن كيران في مهرجان خطابي في هذه الأتناء بقرية "بامحمد" أنه "إتصل بالمسؤولين وطالبهم بتغيير الطريق التي تعود إلى عهد الإستعمار".

وقال بن كيران، إنه إتصل بوزير الداخلية حصاد ووزير النقل واللوجستيك عزيز الرباح وطالبهم " بإصلاح طريق بقرية بامحمد فورا، وأن هذه الطريق ستبقى رقبة في عنقهم".

ودعا بن كيران الحاضرين للمهرجان الخطابي، دعوة جميع أصدقائهم ومعارفهم قبل يوم الجمعة المقبلة ومطالبتهم بالتصويت لصالح حزب المصباح.