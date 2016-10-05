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صورة جديدة للأميرة للا سلمى رفقة طفلة بباريس تشعل الفايسبوك
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 11:55 صورة جديدة للأميرة للا سلمى رفقة طفلة بباريس تشعل الفايسبوك | بوليتيك
صورة جديدة للأميرة للا سلمى رفقة طفلة بباريس تشعل الفايسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للأميرة للا سلمى بالعاصمة الفرنسية باريس وهي تحمل طفلة صغيرة.

 "شوف تيفي"

 تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للأميرة للا سلمى بالعاصمة الفرنسية باريس وهي تحمل طفلة صغيرة.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع الصورة، معبرين عن إعجابهم بالطريقة التي حملت بها الأميرة الطفلة التي بدت في الصورة مرتاحة وسعيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير مولاي الحسن والأميرة الصغيرة للاخديجة كانا رفقة الأميرة للا سلمى في رحلتهم إلى فرنسا.

صورة جديدة للأميرة للا سلمى رفقة طفلة بباريس تشعل الفايسبوك

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المغرب شوف تيفي الأميرة للا سلمى الأميرة للا خديجة الأميرة للا سلمى العاصمة الفرنسية فرنسا

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