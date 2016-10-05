صورة جديدة للأميرة للا سلمى رفقة طفلة بباريس تشعل الفايسبوك

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للأميرة للا سلمى بالعاصمة الفرنسية باريس وهي تحمل طفلة صغيرة.
وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع الصورة، معبرين عن إعجابهم بالطريقة التي حملت بها الأميرة الطفلة التي بدت في الصورة مرتاحة وسعيدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمير مولاي الحسن والأميرة الصغيرة للاخديجة كانا رفقة الأميرة للا سلمى في رحلتهم إلى فرنسا.
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