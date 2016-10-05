لائحة الشاب الخاصة بحزب الحمامة بالرباط تطلق حملة نظيفة بمواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصال

قرر مرشحو لائحة الشباب الخاصة بحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط شالة، المشاركة في الحملة الانتخابية بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت شعار ''حملة نظيفة بالاعتماد على وسائل التواصل

"شوف تيفي"

قرر مرشحو لائحة الشباب الخاصة بحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط شالة، المشاركة في الحملة الانتخابية بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت شعار "حملة نظيفة بالاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصال المباشر مع المواطنين".

وعبر صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن سعادته لهذه الخطوة الهادفة إلى الحفاظ على البيئة ونظافة الشوارع، مؤكدا تقديمه الدعم الكامل لمرشحي اللائحة المذكورة التي تضم أصغر مرشح بالرباط.

وعلاقة بالموضوع، أكد وكيل اللائحة هشام بن صاري البالغ 39 سنة، أن هذه الحملة النظيفة، تهدف بالأساس إلى المساهمة في الاقتراب أكثر من المواطن، والحفاظ في نفس الوقت على نظافة الشوارع وذلك لتجنب رمي الملصقات.