 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل : بن كيران يتصل بثلاث وزراء الآن وها علاش | بوليتيك

عاجل : بن كيران يتصل بثلاث وزراء الآن وها علاش

صورة جديدة للأميرة للا سلمى رفقة طفلة بباريس تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة جديدة للأميرة للا سلمى رفقة طفلة بباريس تشعل الفايسبوك

لائحة الشاب الخاصة بحزب الحمامة بالرباط تطلق حملة نظيفة بمواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصال | بوليتيك

لائحة الشاب الخاصة بحزب الحمامة بالرباط تطلق حملة نظيفة بمواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصال

هذا هو جديد قضية المغربية روبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني في قضية ممارسة الجنس مع قاصر | منوعات

هذا هو جديد قضية المغربية روبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني في قضية ممارسة الجنس مع

سابقة : مثقفون أطباء ورجال أعمال وفنانون يطالبون بتصويت عقابي ضد البيجيدي | بوليتيك

سابقة : مثقفون أطباء ورجال أعمال وفنانون يطالبون بتصويت عقابي ضد ''البيجيدي''

جريمة قتل مروعة هزت الفقيه بنصالح بطلها ملقب بـ ولد العبدي | حوادث و حقوق

جريمة قتل مروعة هزت الفقيه بنصالح بطلها ملقب بـ ''ولد العبدي''

بالصورة.. موضة حمل الشباب بالمغرب لحقائب نسائية تشعل الفايسبوك | مجتمع

بالصورة.. موضة حمل الشباب بالمغرب لحقائب نسائية تشعل الفايسبوك

حصاد يرد على متهمي أعوان ورجال السلطة بارتكاب خروقات في الحملة الانتخابية | بوليتيك

حصاد يرد على متهمي أعوان ورجال السلطة بارتكاب خروقات في الحملة الانتخابية

انفراد وبالوثائق.. مُشرمل الهولنديين ورجل الشرطة بساحة مسجد الحسن الثاني مريض نفسي.. تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

انفراد وبالوثائق.. مُشرمل الهولنديين ورجل الشرطة بساحة مسجد الحسن الثاني مريض نفسي.. تفاصيل مثيرة

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

لائحة الشاب الخاصة بحزب الحمامة بالرباط تطلق حملة نظيفة بمواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصال
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 11:52 لائحة الشاب الخاصة بحزب الحمامة بالرباط تطلق حملة نظيفة بمواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصال | بوليتيك
لائحة الشاب الخاصة بحزب الحمامة بالرباط تطلق حملة نظيفة بمواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصال
قرر مرشحو لائحة الشباب الخاصة بحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط شالة، المشاركة في الحملة الانتخابية بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت شعار ''حملة نظيفة بالاعتماد على وسائل التواصل

"شوف تيفي"

 قرر مرشحو لائحة الشباب الخاصة بحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط شالة، المشاركة في الحملة الانتخابية بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت شعار "حملة نظيفة بالاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصال المباشر مع المواطنين".

وعبر صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن سعادته لهذه الخطوة الهادفة إلى الحفاظ على البيئة ونظافة الشوارع، مؤكدا تقديمه الدعم الكامل لمرشحي اللائحة المذكورة التي تضم أصغر مرشح بالرباط.

وعلاقة بالموضوع، أكد وكيل اللائحة هشام بن صاري البالغ 39 سنة، أن هذه الحملة النظيفة، تهدف بالأساس إلى المساهمة في الاقتراب أكثر من المواطن، والحفاظ في نفس الوقت على نظافة الشوارع وذلك لتجنب رمي الملصقات.

لائحة الشاب الخاصة بحزب الحمامة بالرباط تطلق حملة نظيفة بمواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصال

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حزب التجمع الوطني للأحرار مواقع التواصل الاجتماعي الشوارع صلاح الدين مزوار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل : بن كيران يتصل بثلاث وزراء الآن وها علاش | بوليتيك

عاجل : بن كيران يتصل بثلاث وزراء الآن وها علاش

صورة جديدة للأميرة للا سلمى رفقة طفلة بباريس تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة جديدة للأميرة للا سلمى رفقة طفلة بباريس تشعل الفايسبوك

سابقة : مثقفون أطباء ورجال أعمال وفنانون يطالبون بتصويت عقابي ضد البيجيدي | بوليتيك

سابقة : مثقفون أطباء ورجال أعمال وفنانون يطالبون بتصويت عقابي ضد ''البيجيدي''

حصاد يرد على متهمي أعوان ورجال السلطة بارتكاب خروقات في الحملة الانتخابية | بوليتيك

حصاد يرد على متهمي أعوان ورجال السلطة بارتكاب خروقات في الحملة الانتخابية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شهيوة فدقيقة.. وصفة رائعة ولذيذة بمناسبة فاتح محرم | شهيوة فدقيقة
منذ 34 دقيقة

شهيوة فدقيقة.. وصفة رائعة ولذيذة بمناسبة فاتح محرم

بالفيديو.. هكذا يتصدى أمن البسيج للجماعات الإرهابية(فيديو) | بــووز

بالفيديو.. هكذا يتصدى أمن ''البسيج '' للجماعات الإرهابية(فيديو)

بالفيديو.. مندوب العمال بشركة للنسيج يتعرض للطرد من طرف النقابيين..تقلبو عليا وخا كنت عزيز عليهم و جْراو عليا | بــووز

بالفيديو.. مندوب العمال بشركة للنسيج يتعرض للطرد من طرف النقابيين..تقلبو عليا وخا كنت عزيز عليهم و جْراو عليا

التنافس يشتد بين الأحزاب في الدار البيضاء | قنوات أخرى

التنافس يشتد بين الأحزاب في الدار البيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل : بن كيران يتصل بثلاث وزراء الآن وها علاش | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

عاجل : بن كيران يتصل بثلاث وزراء الآن وها علاش

صورة جديدة للأميرة للا سلمى رفقة طفلة بباريس تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة جديدة للأميرة للا سلمى رفقة طفلة بباريس تشعل الفايسبوك

لائحة الشاب الخاصة بحزب الحمامة بالرباط تطلق حملة نظيفة بمواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصال | بوليتيك

لائحة الشاب الخاصة بحزب الحمامة بالرباط تطلق حملة نظيفة بمواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصال

هذا هو جديد قضية المغربية روبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني في قضية ممارسة الجنس مع قاصر | منوعات

هذا هو جديد قضية المغربية روبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني في قضية ممارسة الجنس مع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.