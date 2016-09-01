هذا هو جديد قضية المغربية روبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني في قضية ممارسة الجنس مع قاصر

كشفت وسائل إعلام إيطالية أنه تم تأجيل مثول رئيس وزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أماما المحكمة بداية هذا الأسبوع، بسبب تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاج من بعض المتاعب التي يعاني منها

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كشفت وسائل إعلام إيطالية أنه تم تأجيل مثول رئيس وزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أماما المحكمة بداية هذا الأسبوع، بسبب تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاج من بعض المتاعب التي يعاني منها على مستوى القلب.

و كان من المقرر أن يدلي برلسكوني بشهادته بمدينة ميلانو حول موضوع إقامة حفلات جنسية و علاقته براقصة الملهى

الليلي القاصر.

هذا و كانت المحكمة قد برأت برلسكوني من تهم ممارسة الجنس مع قاصر و إساءة استخدام السلطة بعد عدم وجود أدلة قطعية بذلك لم تأخذ طابعا حاسما حتى الساعة .