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بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 11:00 سابقة : مثقفون أطباء ورجال أعمال وفنانون يطالبون بتصويت عقابي ضد البيجيدي | بوليتيك
سابقة : مثقفون أطباء ورجال أعمال وفنانون يطالبون بتصويت عقابي ضد ''البيجيدي''
في خطوة مثيرة، عبر مجموعة من الفنانين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين وفعاليات من المجتمع المدني بشكل صريح مطالبتهم بالتصويت ضد حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 7 أكتوبر.

شوف تيفي

في خطوة مثيرة، عبر مجموعة من الفنانين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين وفعاليات من المجتمع المدني بشكل صريح مطالبتهم بالتصويت ضد حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 7 أكتوبر.

ونشر فايسبوكيون لائحة بأسماء الفعاليات المناهضة لسياسة حزب العدالة والتنمية عبر نتائج تدبيره في الحكومة المنتهية ولايتها للقطاعات التي يشتغلون فيها.

وتضم اللائحة التي إنتشرت على نطاق واسع بالفايسبوك، مثقفين معروفين على الساحة الوطنية كالشاعر صلاح الوديع والفيلسوف والناشط الحقوقي الأمازيغي أحمد عصيد، وفتاح بناني رئيس بيت الحكمة، بالإضافة إلى أسماء أخرى تنشط في مجالات أخرى، كالطبيب جعفر هيكل، وفاني مركي طبيبة نفسانية.

هذا وتضم أيضا اللائحة التي عبر أصحابها بشكل صريح عدم التصويت للبيجديين، فنانون كأمال الأطرش وفاطمة الزهراء الجوهري، وكمال هشكار بالإضافة إلى شخصيات أخرى تنتمي لمجال المقاولات والأعمال والمجتمع المدني.

وجاءت خطوة الشخصيات المذكورة خلافا للائحة مماثلة تضم فعاليات سياسية وإقتصادية وثقافية وجهت رسالة تحفيزية لنبيلة منيب، دعما لها ولفيدراليتها الديموقراطية، في الإستحقاقات التشريعية المقبلة.

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البيجدي اللائحة فنانون مثقفون تصويتعقابي التصويت شوف تيفي

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