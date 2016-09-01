جريمة قتل مروعة هزت الفقيه بنصالح بطلها ملقب بـ ''ولد العبدي''

اهتز مدينة الفقيه بن صالح وبالتحديد بحي أولاد سيدي شنان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء٬ على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

"شوف تيفي"

اهتز مدينة الفقيه بن صالح وبالتحديد بحي أولاد سيدي شنان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء٬ على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

وحسب مصادر من الققيه بنصالح، فإن الضحية البالغ من العمر 21 عاما، دخل في مشادات كلامية مع الجاني الملقب بـ "ولد العبدي" والمعروف بنشاطه الإجرامي، ليقوم هذا الأخيرة بتوجيه طعنة قاتلة للشاب على مستوى الرئة ليسقط جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية قامت باعتقال ولد العبدية، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.