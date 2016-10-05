بالصورة.. موضة حمل الشباب بالمغرب لحقائب نسائية تشعل الفايسبوك

"شوف تيفي"
تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير صورة تظهر شابا رفقة فتاة وهو يحمل حقيبة نسائية على كتفه.
وفور تداول هذه الصورة التي أشعلت الفايسبوك، تفاعل النشطاء بشكل كبير موضحين بأن الشاب الذي يظهر في الصورة يحمل حقيبة تخصه لا حقيبة الفتاة التي توجد معه، مؤكدين في الوقت ذاته بأن الأمر يتعلق بموضة جديدة انتشرت في العالم بالآونة الأخيرة.
وعلاقة بالموضوع، عبر نشطاء في تعليقاتهم عن استيائهم من التقليد الأعمى لبعض الشباب لبعض الصيحات التي قد تهينهم ويشكك البعض في ميولاتهم.
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