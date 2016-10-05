انفراد وبالوثائق.. مُشرمل الهولنديين ورجل الشرطة بساحة مسجد الحسن الثاني مريض نفسي.. تفاصيل مثيرة

في جديد قضية الاعتداء على ثلاثة أجانب يحملون الجنسية الهولندية ورجل شرطة بساحة مسجد الحسن الثاني، أمس الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، حصلت ''شوف تيفي'' على نسخة من شهادة طبية تؤكد أن مرتكب هذا

"شوف اتيفي"



في جديد قضية الاعتداء على ثلاثة أجانب يحملون الجنسية الهولندية ورجل شرطة بساحة مسجد الحسن الثاني، أمس الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، حصلت "شوف تيفي" على نسخة من شهادة طبية تؤكد أن مرتكب هذا الاعتداء الشنيع، كان يتابع علاجه لمدة طويلة عند طبيب متخصص في الأمراض العقلية والنفسية، حيث كان يتعاطى أدوية عبارة عن عقاقير ومسكنات خاصة بالأمراض العصبية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المشتبه فيه يوجد حاليا رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات وحيثيات هذا الفعل الإجرامي الخطير.



وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، كانت قد اعتقلت المشتبه فيه مباشرة بعد اعتدائه بواسطة سكينين على ثلاثة أجانب يحملون الجنسية الهولندية، قبل أن يصيب رجل شرطة بجرح غائر على مستوى الفخذ حينما تدخل لتوقيفه، حيث تم نقلهم على إثر ذلك على المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية.