مصرع راكب دراجة نارية في حادثة سير خطيرة بفاس

لقي راكب دراجة نارية مصرعه في حادثة سير وقعت، مساء أمس الثلاثاء، على مستوى منطقة ويسلان بفاس.

"شوف تيفي"+"و م ع"



لقي راكب دراجة نارية مصرعه في حادثة سير وقعت، مساء أمس الثلاثاء، على مستوى منطقة ويسلان بفاس.



وأوضحت مصادر أمنية أن الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة العاشرة ليلا، نتجت عن اصطدام قوي بين دراجة نارية وسيارة، مشيرا إلى أن هذا الاصطدام أدى إلى مصرع سائق الدراجة النارية على الفور بمكان الحادث على مستوى منطقة ويسلان داخل المدار الحضري لفاس.



وأضافت نفس المصادر أنه تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه الحادثة.