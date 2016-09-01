مؤثر : ''العروبية'' تدفع بتلميذ إلى الإنتحار بإنزكان

علمت ''شوف تيفي''أن تلميذا وضع حدا لحياته شنقا داخل منزل أسرته بحي النور بإنزكان ، عشية اليوم مباشرة بعد عودته من الإعدادية التي التحق بها مؤخرا.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي"أن تلميذا وضع حدا لحياته شنقا داخل منزل أسرته بحي النور بإنزكان ، عشية أمس مباشرة بعد عودته من الإعدادية التي التحق بها مؤخرا.

وأوضحت مصادر مقربة من عائلة الضحية، أن التلميذ "ح، ن" يتابع دراسته بالمستوى الإعدادي بالسنة الأولى بمؤسسة إبن حبل بمنطقة تراست التابع ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول.

وأضافت ذات المصادر، أن التلميذ ينتمي لعائلة تتكون من عشرة إخوة، "ستة ذكور وأربع إناث"، حيث استغل الضحية غياب أسرته عن المنزل، للف حبل حول عنقه وإنهاء حياته.

وحسب ذات المصادر، تعرض الضحية مؤخرا لحملة سخرية من أصدقائه وزملائه بالدراسة، حيث أصبحوا ينادونه "بالعروبية" بعد نعته من أحد الأطر التربوية داخل المؤسسة ب "خرجات اعليك العروبية" لكونه كان يقطن بمنطقة خارج المدار الحضري قبل الانتقال إلى إنزكان.

هذا، وفور علمها بالحادث، حلت الشرطة والمصالح المختصة إلى عين المكان، لفتح تحقيق في الفاجعة لمعرفة تفاصيلها وأسباب وفاة التلميذ، فيما حاولت "شوف تيفي" أخذ رأي المسؤولين عن المؤسسة التعليمية بإنزكان، لكن هواتفهم ترن دون مجيب.

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حوادث

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي"أن تلميذا وضع حدا لحياته شنقا داخل منزل أسرته بحي النور بإنزكان ، عشية اليوم مباشرة بعد عودته من الإعدادية التي التحق بها مؤخرا.

وأوضحت مصادر مقربة من عائلة الضحية، أن التلميذ "ح، ن" يتابع دراسته بالمستوى الإعدادي بالسنة الأولى بمؤسسة إبن حبل بمنطقة تراست التابع ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول.

وأضافت ذات المصادر، أن التلميذ ينتمي لعائلة تتكون من عشرة إخوة، "ستة ذكور وأربع إناث"، حيث استغل الضحية غياب أسرته عن المنزل، للف حبل حول عنقه وإنهاء حياته.

وحسب ذات المصادر، تعرض الضحية مؤخرا لحملة سخرية من أصدقائه وزملائه بالدراسة، حيث أصبحوا ينادونه "بالعروبية" بعد نعته من أحد الأطر التربوية داخل المؤسسة ب "خرجات اعليك العروبية" لكونه كان يقطن بمنطقة خارج المدار الحضري قبل الانتقال إلى إنزكان.

هذا، وفور علمها بالحادث، حلت الشرطة والمصالح المختصة إلى عين المكان، لفتح تحقيق في الفاجعة لمعرفة تفاصيلها وأسباب وفاة التلميذ، فيما حاولت "شوف تيفي" أخذ رأي المسؤولين عن المؤسسة التعليمية بإنزكان، لكن هواتفهم ترن دون مجيب.

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