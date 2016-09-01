 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انتشار فيديو صادم لفتاة مغربية داخل حافلة عمومية بمواقع إباحية يهز الفايسبوك بالمغرب | حوادث و حقوق

انتشار فيديو صادم لفتاة مغربية داخل حافلة عمومية بمواقع إباحية يهز الفايسبوك بالمغرب

فضيحة.. ضبط شاذين عاريين وهما يمارسان الجنس داخل طاكسي في كازا..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة.. ضبط شاذين عاريين وهما يمارسان الجنس داخل طاكسي في كازا..وها شنو وقع ليهم

عاجل.. مسؤولون كبار في زيارة لمستشفى ابن رشد للاطمئنان على الهولنديين الثلاثة ضحايا الاعتداء المسلح بالقرب من مسجد الحسن الثاني | مجتمع

عاجل.. مسؤولون كبار في زيارة لمستشفى ابن رشد للاطمئنان على الهولنديين الثلاثة ضحايا الاعتداء

بالصورة.. الفيزازي يطالب المغاربة بالتحول إلى رجال الشرطة..وها علاش | مجتمع

بالصورة.. الفيزازي يطالب المغاربة بالتحول إلى رجال الشرطة..وها علاش

صورة لم تروها من قبل للملك محمد السادس يشرب العصير ويضحك مع خدم القصر | بوليتيك

صورة لم تروها من قبل للملك محمد السادس يشرب العصير ويضحك مع خدم القصر

عاجل:هذا ما وقع للشرطي الذي أصيب بعد اعتداء مقرقب على سياح أجانب داخل ساحة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل:هذا ما وقع للشرطي الذي أصيب بعد اعتداء ''مقرقب'' على سياح أجانب داخل ساحة مسجد الحسن الثاني

هذه هي العقوبة الصادرة في حق زوج قيادية في البيجيدي ضُبط في حالة سكر مع فتاة بورززات | بوليتيك

هذه هي العقوبة الصادرة في حق زوج قيادية في البيجيدي ضُبط في حالة سكر مع فتاة بورززات

بن كيران يتحدى إلياس العماري بتنظيم مهرجان خطابي بمدينة طنجة | بوليتيك

بن كيران يتحدى إلياس العماري بتنظيم مهرجان خطابي بمدينة طنجة

تفاصيل جديدة ومثيرة حول واقعة الاعتداء على شرطي من طرف مقرقب مسلح هاجم 3سياح أجانب داخل مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة ومثيرة حول واقعة الاعتداء على شرطي من طرف مقرقب مسلح هاجم 3سياح أجانب داخل مسجد الحسن

إنها القيامة.. !

انتشار فيديو صادم لفتاة مغربية داخل حافلة عمومية بمواقع إباحية يهز الفايسبوك بالمغرب
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 23:49 انتشار فيديو صادم لفتاة مغربية داخل حافلة عمومية بمواقع إباحية يهز الفايسبوك بالمغرب | حوادث و حقوق
انتشار فيديو صادم لفتاة مغربية داخل حافلة عمومية بمواقع إباحية يهز الفايسبوك بالمغرب
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، اليوم الثلاثاء، قيل بأن كبريات المواقع الإباحية نشرته وأشارت بأنه لفتاة مراكشية خلال تواجدها بحافلة عمومية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، اليوم الثلاثاء، قيل بأن كبريات المواقع الإباحية نشرته وأشارت بأنه لفتاة مراكشية خلال تواجدها بحافلة عمومية.

ويظهر هذا الفيديو الصادم فتاة ترتدي سروالا رماديا يظهر مفاتنها بشكل كلي، حيث ركز ملتقط هذا الفيديو على الجزء السفلي للفتاة موضحا بأن سروالها الشفاف يبرز وبشكل واضح جهازها التناسلي.

وفور تداول هذا الفيديو تفاعل النشطاء بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن استنكاره الشديد من تداوله ووصوله للمواقع الإباحية بعنوان مستفز يهين الفتاة المغربية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سروال ضيق الجزء السفلي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة.. ضبط شاذين عاريين وهما يمارسان الجنس داخل طاكسي في كازا..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة.. ضبط شاذين عاريين وهما يمارسان الجنس داخل طاكسي في كازا..وها شنو وقع ليهم

عاجل:هذا ما وقع للشرطي الذي أصيب بعد اعتداء مقرقب على سياح أجانب داخل ساحة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل:هذا ما وقع للشرطي الذي أصيب بعد اعتداء ''مقرقب'' على سياح أجانب داخل ساحة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء

تفاصيل جديدة ومثيرة حول واقعة الاعتداء على شرطي من طرف مقرقب مسلح هاجم 3سياح أجانب داخل مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة ومثيرة حول واقعة الاعتداء على شرطي من طرف مقرقب مسلح هاجم 3سياح أجانب داخل مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:إصابة رجل أمن خلال اعتداء خطير على سياح أجانب داخل مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل:إصابة رجل أمن خلال اعتداء خطير على سياح أجانب داخل مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف الصحافة.. خلية القاصرات خططت لحمام دم | شوف الصحافة
منذ 32 دقيقة

شوف الصحافة.. خلية القاصرات خططت لحمام دم

بالفيديو.. مشاريع فضائية مجنونة ستغير العالم خلال 20 عاماً | قنوات أخرى

بالفيديو.. مشاريع فضائية مجنونة ستغير العالم خلال 20 عاماً

بعد تفكيك الخلية الإرهابية النسائية..الخيام لشوف تيفي:لقينا مغربية قاصرة مزوجة عبر الإنترنيت مع أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية فين هو دور الأسرة؟ | بــووز

بعد تفكيك الخلية الإرهابية النسائية..الخيام لشوف تيفي:لقينا مغربية قاصرة مزوجة عبر الإنترنيت مع أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية فين هو دور الأسرة؟

بالفيديو.. شباط:ساكنة فاس أصبح لها حنين لعودتنا بعدما أصبحت منكوبة في عهد البيجيديين | خارج البلاطو

بالفيديو.. شباط:ساكنة فاس أصبح لها حنين لعودتنا بعدما أصبحت منكوبة في عهد البيجيديين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انتشار فيديو صادم لفتاة مغربية داخل حافلة عمومية بمواقع إباحية يهز الفايسبوك بالمغرب | حوادث و حقوق
منذ 31 دقيقة

انتشار فيديو صادم لفتاة مغربية داخل حافلة عمومية بمواقع إباحية يهز الفايسبوك بالمغرب

فضيحة.. ضبط شاذين عاريين وهما يمارسان الجنس داخل طاكسي في كازا..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة.. ضبط شاذين عاريين وهما يمارسان الجنس داخل طاكسي في كازا..وها شنو وقع ليهم

عاجل.. مسؤولون كبار في زيارة لمستشفى ابن رشد للاطمئنان على الهولنديين الثلاثة ضحايا الاعتداء المسلح بالقرب من مسجد الحسن الثاني | مجتمع

عاجل.. مسؤولون كبار في زيارة لمستشفى ابن رشد للاطمئنان على الهولنديين الثلاثة ضحايا الاعتداء

بالصورة.. الفيزازي يطالب المغاربة بالتحول إلى رجال الشرطة..وها علاش | مجتمع

بالصورة.. الفيزازي يطالب المغاربة بالتحول إلى رجال الشرطة..وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.