انتشار فيديو صادم لفتاة مغربية داخل حافلة عمومية بمواقع إباحية يهز الفايسبوك بالمغرب

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، اليوم الثلاثاء، قيل بأن كبريات المواقع الإباحية نشرته وأشارت بأنه لفتاة مراكشية خلال تواجدها بحافلة عمومية.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، اليوم الثلاثاء، قيل بأن كبريات المواقع الإباحية نشرته وأشارت بأنه لفتاة مراكشية خلال تواجدها بحافلة عمومية.



ويظهر هذا الفيديو الصادم فتاة ترتدي سروالا رماديا يظهر مفاتنها بشكل كلي، حيث ركز ملتقط هذا الفيديو على الجزء السفلي للفتاة موضحا بأن سروالها الشفاف يبرز وبشكل واضح جهازها التناسلي.



وفور تداول هذا الفيديو تفاعل النشطاء بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن استنكاره الشديد من تداوله ووصوله للمواقع الإباحية بعنوان مستفز يهين الفتاة المغربية.