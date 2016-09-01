فضيحة.. ضبط شاذين عاريين وهما يمارسان الجنس داخل طاكسي في كازا..وها شنو وقع ليهم

أحالت مصلحة الدرك الملكي التابعة للرحمة، السبت الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، متهمين ضبطا متلبسين بممارسة الجنس والإخلال بالحياء العلني.

"شوف تيفي"

أحالت مصلحة الدرك الملكي التابعة للرحمة، السبت الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، متهمين ضبطا متلبسين بممارسة الجنس والإخلال بالحياء العلني.

و أفادت يومية "الصباح" في عددها الصادر يوم الأربعاء ، أن تدخل الدرك الملكي كان سريعا و أنه ساعد في تجنيب المثليين انتقام المواطنين، سيما أنهما اختارا مكانا، لا يبتعد عن عمارات مأهولة بالسكان، سواء منه المستفيدون من برنامج إعادة إيواء دور الصفيح، أو أولئك القاطنون في شقق السكن الاجتماعي.



وأوضحت اليومية بأن دورية للدرك تدخلت عندما شاهدت سيارة أجرة صغيرة الحجم، متوقفة في مكان غير بعيد عن التجمع السكني حدائق الرحمة، في وضعية تثير الشبهات، وعندما اقتربت الدورية من الطاكسي، أثار انتباه عناصرها وجود شخصين داخلهما، وهما في حالة عري يمارسان أفعال الشذوذ الجنسي.



وجرى منع المواطنين من التجمع حول المشكوك فيهما، قبل أن يتم أمرهما بارتداء ملابسهما، ليجري بعد ذلك إيقافهما واقتيادهما إلى مقر المصلحة من أجل إبلاغ النيابة العامة والاستماع إليهما في محاضر قانونية.



واعترف المثليان بممارستهما الشذوذ الجنسي، وبأنهما في اليوم نفسه التقيا في عين الذئاب، إذ بينما كان صاحب سيارة الأجرة يتجول في الكورنيش بحثا عن زبائن، إلتقى بالمتهم الثاني، وبعد دردشة بينهما، اتفقا على ممارسة الشذوذ الجنسي، ومن أجل الابتعاد عن الأعين فضلا التوجه نحو طريق أزمور في اتجاه دار بوعزة وهي المنطقة التي يعرفها سائق الأجرة جيدا.



وأضافت مصادر اليومية بأن السائق انعرج عند منطقة عين الكديد، ليدخل عبر طريق معبد إلى التجمع السكني حدائق الرحمة، ويختار مكانا به، معتقدا أنه قبل أن يشرعا في ممارسة الجنس.



وأوردت ذات المصادر أن دورية الدرك الملكي باغتتهما متلبسين، قبل سياقتهما إلى مركز الدرك بالرحمة، حيث وضعا رهن الحراسة النظرية.



ويبلغ سائق الأجرة من العمر 35 سنة، وبعد تفتيش وثائقه تبين أنه فعلا يتوفر على رخصة الثقة لمزاولة المهنة، واعترفا بأنهما يمارسان الشذوذ وأن أحدهما يستقطب الراغبين في ذلك من الفضاءات العمومية.