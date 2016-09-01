عاجل.. مسؤولون كبار في زيارة لمستشفى ابن رشد للاطمئنان على الهولنديين الثلاثة ضحايا الاعتداء المسلح بالقرب من مسجد الحسن الثاني

علمت''شوف تيفي''،اليوم الثلاثاء، أن لجنة خاصة مكونة من محمد سمير الخمليشي عامل عمالة أنفا، وحسن قبلي مدير مستشفى ابن رشد، بالإضافة إلى مندوب وزارة الصحة ومسؤول بالقنصلية الهولندية، قامت بزيارة

"شوف تيفي"

علمت"شوف تيفي"،اليوم الثلاثاء، أن لجنة خاصة مكونة من محمد سمير الخمليشي عامل عمالة أنفا، وحسن قبلي مدير مستشفى ابن رشد، بالإضافة إلى مندوب وزارة الصحة ومسؤول بالقنصلية الهولندية، قامت بزيارة للجناح 32 للمستشفى الجامعي ابن رشد الخاص بجراحة المفاصل والعظام، للاطمئنان على الحالة الصحية للهولنديين الثلاثة ضحايا الاعتداء على يد شخص مقرقب بالقرب من مسجد الحسن الثاني.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" فإن الهولنديين الثلاثة، حلوا بالعاصمة الاقتصادية رفقة هولنديين آخرين من أجل السياحة واختاروا النزول لدى أسرة بيضاوية، إلا أنهم تفاجئوا اليوم الثلاثاء خلال خروجهم في جولة بتعرضهم لاعتداء دموي على يد شخص مسلح بالسلاح الأبيض كان تحت تأثير المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته بأن الشرطي الذي تعرض بدوره للاعتداء على يد الجاني خلال قيامه بإنقاذ الأجانب، أجريت له عملية جراحية مستعجلة على مستوى فخده بالقرب من جهازه التناسلي بعد إصابته بجرح غائر، تم نقله إلى الجناح 37 لمستشفى ابن رشد.