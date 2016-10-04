بالصورة.. الفيزازي يطالب المغاربة بالتحول إلى رجال الشرطة..وها علاش

طالب الشيخ الفيزازي في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك المغاربة بالتحول إلى رجال شرطة إذا تعلق الأمر بالحفاظ على المواطن ومحاربة التطرف.

"شوف تيفي"

طالب الشيخ الفيزازي في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك المغاربة بالتحول إلى رجال شرطة إذا تعلق الأمر بالحفاظ على المواطن ومحاربة التطرف.

وعبر الفيزازي عن فخره بأجهزة الدولة التي مكنت المغرب من الحصول على نعمة الاستقرار.

وكتب الشيخ السلفي في تدوينته "كنت أرفض الأحزاب السياسية، والمفكرين والعلمانيين، والحركات الإسلامية كانت عندي مجموعة من الذين لا يعلمون وباعوا القضية .. إنني الآن فخور كل الفخر في أن أعطي القيمة الحقيقية لأجهزة الدولة، واستدعيكم لتلمس نعمة الاستقرار التي ننعم بها، و أطالب المغاربة أن يتحولوا جميعا إلى رجال شرطة عندما يتعلق الأمر بأمن المواطنين، قصد محاربة هذا التطرف الذي يريد أن يفسد علينا أمننا".