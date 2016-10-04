صورة لم تروها من قبل للملك محمد السادس يشرب العصير ويضحك مع خدم القصر

صورة نادرة للملك محمد السادس وهو ولي العهد.. يظهر بابتسامته المعتادة، يحمل كأسا من عصير الليمون، وجالسا على أريكة بأريحية لتأريخ لحظة قربه من العاملين، الذين يعتبرون في عرف ''الشرفا'' من أهل الدار.

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صورة نادرة للملك محمد السادس وهو ولي العهد.. يظهر بابتسامته المعتادة، يحمل كأسا من عصير الليمون، وجالسا على أريكة بأريحية لتأريخ لحظة قربه من العاملين، الذين يعتبرون في عرف "الشرفا" من أهل الدار.

وتكمن جاذبية هذه الصورة الملتقطة للملك محمد السادس في 7 شتنبر 1992 بإقامته بمدينة سلا، في كونها تبرز الطابع المرح لولي العهد، وأيضا توثق لأسلوب القرب الذي اعتمده مع محيطه، قبل أن يبرز بشكل قوي مع الشعب، مباشرة بعد تسلمه مفاتيح الحكم من والده الحسن الثاني.