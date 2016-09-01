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بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 21:41 عاجل:هذا ما وقع للشرطي الذي أصيب بعد اعتداء مقرقب على سياح أجانب داخل ساحة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل:هذا ما وقع للشرطي الذي أصيب بعد اعتداء ''مقرقب'' على سياح أجانب داخل ساحة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء
علمت''شوف تيفي''،اليوم الثلاثاء،أن الشرطي الذي دافع عن السياح الأجانب و تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف ''مقرقب'' داخل ساحة مسجد الحسن الثاني،أصيب بنزيف دموي حاد استدعى نقله إلى غرفة العمليات

شوف تيفي:م غ

علمت"شوف تيفي"،اليوم الثلاثاء،أن الشرطي الذي دافع عن السياح الأجانب و تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف "مقرقب" داخل ساحة مسجد الحسن الثاني،أصيب بنزيف دموي حاد استدعى نقله إلى غرفة العمليات بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

و يجري الطاقم الطبي بمستشفى ابن رشد،في هذه اللحظات عملية مستعجلة للشرطي على مستوى فخده بعد جرح غائر أصابه بعدما تدخل لتوقيف الجاني.

هذا وتمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص في حالة غير طبيعية يبلغ من العمر 28 سنة تقريبا، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء الجسدي بواسطة السلاح الأبيض على ثلاثة أجانب وشرطي.

وكان المشتبه فيه الذي كان في حالة هيجان غير طبيعية، عمد إلى توجيه طعنات بواسطة السلاح الأبيض لثلاثة أجانب من جنسية هولندية، من بينهم سيدتان، بالفضاء المجاور لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

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