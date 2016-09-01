هذه هي العقوبة الصادرة في حق زوج قيادية في البيجيدي ضُبط في حالة سكر مع فتاة بورززات

علمت ''شوف تيفي'' أن المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات، أصدرت زوال اليوم الثلاثاء، حكما بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع سحب رخصة السياقة، في حق زوج الكاتبة الإقليمية لحزب

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات، أصدرت زوال اليوم الثلاثاء، حكما بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع سحب رخصة السياقة، في حق زوج الكاتبة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوارززات، وعضو مجلس جهة درعة تافيلالت الذي يرأسه الوزير السابق الحبيب الشوباني.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الحكم القضائي، جاء على خلفية متابعة زوج القيادية بحزب المصباح بتهم تتعلق بالسياقة في حالة سكر وعدم الامتثال والخيانة الزوجية، مضيفا بأنه تقرر أيضا إدانة الفتاة التي كانت برفقته بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.



وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن اعتقال المصالح الأمنية بمدينة وارزازات الزوج المتابع، فجر الاثنين 26 شتنبر المنصرم، وذلك عقب فراره من سد قضائي بمدخل المدينة، قبل أن تتم ملاحقته من طرف دوريات الشرطة، التي تمكنت من توقيفه وهو يسوق سيارته في حالة سكر طافح وبرفقته فتاة لا تربطه بها أية علاقة شرعية.