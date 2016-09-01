بن كيران يتحدى إلياس العماري بتنظيم مهرجان خطابي بمدينة طنجة

تحدى عبد الأمين العام لحزب العدالة و التنمية الإله بن كيران، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماي تنظيم مهرجان خطابي مماثل للذي أشرف عليه اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة.

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تحدى عبد الأمين العام لحزب العدالة و التنمية الإله بن كيران، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماي تنظيم مهرجان خطابي مماثل للذي أشرف عليه اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة.

وتابع بن كيران خطابه موجها إنتقادات لاذعة إلى المعارضة والنقابات، مفتخرا بما أسماه بالإنجازات الكبيرة والضخم لحكومة العدالة والتنمية.

وأعاد بن كيران دغدغة مشاعر الحاضرين لمهرجانه الخطابي، بالقول أن المتقاعدين سيحصلون على زيادة 200 درهم في الشهر.

ولم يفوت بن كيران الفرصة دون مطالبة الحاضرين بالتأثير على كل معارفهم للتصويت لصالح حزب المصباح لحصد 4 و5 مقاعد بالمدينة.